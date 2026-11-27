Temor a discriminación aleja a pacientes con VIH de centros de atención en Veracruz

Temor a discriminación aleja a pacientes con VIH de centros de atención en Veracruz

noviembre 27, 2026

En 2026 se contabilizan mil 600 nuevos casos, entre ellos cinco recién nacidos

Isabel Ortega/Xalapa. El miedo a sufrir acoso o recibir una mala atención lleva a personas recién diagnosticadas con VIH a retrasar su acercamiento a los servicios médicos en Veracruz. La Secretaría de Salud reconoció que esta situación afecta alrededor del seis por ciento de los pacientes de reciente detección, quienes tardan en acudir a los Centros Ambulatorios para la Prevención y Atención en SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual (CAPASITS).

Durante su comparecencia ante el Congreso local, la secretaria de Salud, Mariela Hernández García, explicó que, aunque los tratamientos antirretrovirales se encuentran abastecidos y no se han interrumpido, existe un rezago en la incorporación de personas que obtuvieron recientemente un resultado positivo.

La funcionaria atribuyó esta situación al temor que persiste entre los pacientes por posibles actos de discriminación o por recibir un trato inadecuado en los servicios de salud.

«Puede haber un atraso en el seis por ciento en los pacientes de reciente detección, ya que, por temor a ser acosados o tener una mala atención, lo piensan mucho para ir. Desde aquí hago la invitación para que todos los pacientes que salgan positivos se acerquen a los CAPASITS. Estos cuentan con una atención integral», expresó.

Hernández García aseguró que no se han registrado interrupciones en los tratamientos antirretrovirales de las personas que viven con VIH en el estado. Explicó que los medicamentos llegan mediante cuatro envíos trimestrales de la Federación y son distribuidos una vez que ingresan al almacén estatal.

El abastecimiento, agregó, se verifica mediante reportes mensuales en CENSIDA, vales de remisión y entrega, así como la plataforma SALVAR, que permite registrar digitalmente las recetas surtidas.

La secretaria también reconoció retrasos en estudios de laboratorio relacionados con otros padecimientos que presentan los usuarios de los CAPASITS, aunque afirmó que las pruebas de carga viral, conteo de CD4 y confirmación de VIH se han realizado de manera puntual.

Veracruz notificó mil 636 nuevos casos de VIH

Como parte de las acciones de prevención y atención durante 2026, Hernández García informó que se realizaron 149 mil 408 detecciones de VIH en población general y siete mil 306 pruebas rápidas en población vulnerable.

También reportó mil 636 nuevos casos notificados, de los cuales mil 71 fueron confirmados, además de cinco casos de transmisión vertical -madre a hijo- identificados en las regiones de Sotavento y Capital.

La dependencia distribuyó dos millones 978 mil 335 condones

En cuanto a la atención de mujeres embarazadas que viven con VIH, la secretaria informó que 47 reciben seguimiento y tratamiento integral en los CAPASITS, mientras que sus hijos tienen garantizado el suministro de fórmula láctea para prevenir la transmisión del virus.

Al inicio de 2026, detalló, se atendía a 102 niñas y niños menores de seis meses y a 113 de entre uno y tres años, quienes recibieron mensualmente las 12 latas de fórmula previstas en el programa.

Hernández García reiteró que los pacientes con diagnóstico positivo pueden acudir a los centros especializados para recibir atención integral y seguimiento médico.