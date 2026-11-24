noviembre 23, 2026

Ciudad de México, 23 de noviembre de 2026.- La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, expresó sus condolencias a las familias de los cuatro elementos del Ejército Mexicano que perdieron la vida en el operativo en Guasave, Sinaloa, en el que se detuvo a 16 personas, entre ellas, a Fausto “N”, alias el “Chapo Isidro”, y se aseguraron 28 armas, lo cual, destacó, es resultado de una Estrategia de Seguridad que está funcionando para pacificar el estado.

“Es una estrategia, no es un operativo aislado, es una estrategia que definimos desde que entramos al Gobierno y que está dando resultados. Y el resultado más evidente es la disminución de los homicidios dolosos en todo el país, en Sinaloa a partir de la detención de uno de los delincuentes de este episodio que ocurrió de ruptura de un grupo delincuencial, generó una ola de violencia que ha tenido sus picos en estos dos años, poco más de dos años y la decisión que tomamos primero es proteger a la población por encima de todo (…)»

“El objetivo es fortalecer las instituciones de seguridad del estado de Sinaloa y al mismo tiempo mantener la presencia federal para la protección de la población y la detención de objetivos que generan violencia. Recuerden que el interés primordial del Gobierno de México es disminuir la violencia, garantizar la paz y la seguridad para las y los mexicanos”, puntualizó en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”.

La Jefa del Ejecutivo Federal puntualizó que las Fuerzas Armadas mexicanas tienen enormes capacidades; por ello, planearon y realizaron la operación, en tanto que con el Gobierno de Estados Unidos la coordinación se basa en materia de inteligencia de acuerdo con los cuatro principios establecidos para la colaboración entre México y Estados Unidos: respeto a la soberanía y la integridad territorial; responsabilidad compartida y diferenciada; respeto y confianza mutua; y cooperación sin subordinación.