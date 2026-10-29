El OPLE cambiará de sede por inicio del proceso electoral

octubre 28, 2026

Isabel Ortega/XALAPA, VER.— El Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz (OPLE) planteó mover, por única ocasión, su sede oficial para realizar la Sesión Solemne de instalación del Proceso Electoral Local Ordinario 2026-2027.

De acuerdo con el proyecto de acuerdo la sesión en la que se declarará formalmente el arranque de los trabajos para la renovación de las 50 diputaciones del Congreso de Veracruz se celebrará el próximo viernes 6 de noviembre de 2026 a las 11:00 horas en el auditorio del Museo de Antropología de Xalapa (MAX), ubicado en la avenida Xalapa sin número.

Con el propósito de contar con el espacio necesario para albergar la concurrencia institucional que marcará el inicio del ciclo comicial para la renovación de las 50 diputaciones locales -30 de mayoría y 20 de representación proporcional-

Insuficiencia de espacio en la sede central

La normativa electoral vigente estipula que las sesiones del máximo órgano de dirección deben llevarse a cabo en la sala del Consejo General, situada en la casona de la calle Benito Juárez número 69, en el centro de la capital. Sin embargo, el artículo 21 del Reglamento de Sesiones faculta al colegiado a aprobar un recinto alterno bajo causas justificadas de espacio, comodidad y seguridad.

Ante la expectativa de una alta asistencia que incluye a consejeras y consejeros, representaciones de los partidos políticos, autoridades de los tres órdenes de gobierno, órganos autónomos, mandos del Instituto Nacional Electoral (INE), medios de comunicación y sociedad civil, se planteó la propuesta del cambio temporal.

«A fin de que la Sesión que nos ocupa sea desarrollada de manera adecuada, así como con la solemnidad requerida, es necesario implementar las condiciones necesarias de seguridad y comodidad para las personas asistentes», precisa el acuerdo institucional.

Preparativos de imagen e infraestructura

El acuerdo del Consejo General instruyó a la Dirección Ejecutiva de Administración, a la Unidad Técnica de Servicios Informáticos y al Centro de Formación y Desarrollo a desplegar la logística técnica, enlaces digitales e identidad gráfica institucional necesaria dentro de las instalaciones del MAX para dar cobertura en tiempo real y transmisión vía remota a la sesión.

Con este acto solemne, el órgano local dará luz verde al calendario electoral que culminará con la jornada de votaciones del 6 de junio de 2027, en la que la ciudadanía veracruzana acudirá a las urnas para elegir la nueva conformación del Poder Legislativo estatal.