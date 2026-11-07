¿Cuánto es lo mínimo que requiere el OPLE para organizar la elección de diputados en Veracruz?

¿Cuánto es lo mínimo que requiere el OPLE para organizar la elección de diputados en Veracruz?

noviembre 7, 2026

El organismo solicitó mil 399 millones 833 mil pesos para el proceso electoral de 2027, pero el proyecto de presupuesto estatal contempla únicamente 905 millones

Isabel Ortega/Xalapa, Ver.- El Organismo Público Local Electoral (OPLE) de Veracruz tendrá que revisar sus actividades y ajustar sus previsiones si el presupuesto que finalmente recibe es menor al solicitado para organizar la elección de diputaciones locales de 2027.

Para ese proceso, el organismo solicitó mil 399 millones 833 mil pesos; sin embargo, el proyecto de Presupuesto de Egresos del Gobierno estatal, que fue remitido al Congreso de Veracruz, contempla una asignación de 905 millones de pesos, una diferencia de casi 495 millones de pesos respecto a lo requerido.

Cuestionada sobre cuánto necesita el OPLE como mínimo para llevar a cabo la elección, la consejera presidenta, Marisol Delgadillo Morales, señaló que el organismo debe realizar un diagnóstico antes de determinar qué actividades podrían verse afectadas por una reducción presupuestal.

Como referencia, mencionó el presupuesto de 2024, cuando el organismo contó con mil 250 millones de pesos para organizar el proceso electoral de ese año. Ese año se renovó el Congreso y se eligió a la actual gobernadora Rocío Nahle.

“Pudiera yo hacer una particular referencia histórica 2024. Creo que pudiera ser ese ejercicio de presupuesto, que fueron los mil 250 millones, parámetro que pudiera dar más tranquilidad en la organización del proceso”, explicó.

Delgadillo Morales recordó que, históricamente, las reducciones entre el presupuesto solicitado y el autorizado no habían superado el 30 por ciento. No obstante, advirtió que los ajustes financieros pueden obligar al organismo a modificar la forma en que desarrolla algunas de sus actividades.

Como ejemplo mencionó la elección anterior, cuando las restricciones presupuestales llevaron al OPLE a realizar de manera virtual los debates entre candidaturas.

“Derivado de los ajustes presupuestarios, estos debates se tomaron las determinaciones de hacerlos virtuales”, recordó.

La consejera presidenta dijo que el organismo esperará a conocer los acuerdos definitivos sobre el presupuesto, que debe ser aprobado a más tardar el 15 de diciembre, para revisar los impactos y determinar qué actividades tendrían que ajustarse.

OPLE analizará posibles acciones

Sobre la posibilidad de promover una acción de inconstitucionalidad ante una eventual afectación a la autonomía financiera del organismo, Delgadillo Morales señaló que primero agotarán las gestiones para obtener los recursos necesarios.

“Primero hacemos lo primero, que es el diagnóstico, el análisis, visibilizar qué actividades impactan, hacerla de conocimiento de las instancias correspondientes que forman parte del proceso de autorización del presupuesto”, sostuvo.

Una vez que se conozca la asignación definitiva, el Consejo General analizará las alternativas y tomará los acuerdos correspondientes.