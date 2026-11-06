¿Quieres ser diputado independiente en Veracruz? OPLE abre convocatoria

noviembre 6, 2026

Isabel Ortega/Xalapa, Ver.-Las personas interesadas en competir por una diputación local en Veracruz sin el respaldo de un partido político ya pueden preparar su registro. El Organismo Público Local Electoral (OPLE) emitió la convocatoria para quienes busquen una candidatura independiente en las elecciones de 2027.

El primer paso será presentar el escrito de manifestación de intención, trámite que podrá realizarse del 7 de noviembre al 5 de diciembre de 2026. Con este documento, las personas interesadas formalizarán su intención de participar como aspirantes a una candidatura independiente por el principio de mayoría relativa.

Quienes busquen convertirse en candidatos independientes deberán reunir el respaldo de la ciudadanía mediante firmas equivalentes al 3 por ciento de la Lista Nominal de Electores del distrito por el que pretendan competir, con corte al 31 de agosto de 2026.

Para conseguir esos apoyos tendrán 30 días, del 30 de enero al 28 de febrero de 2027. Las firmas deberán corresponder a electores de los municipios que integran el distrito electoral local y estar dentro de los límites territoriales de la demarcación por la que busquen contender.

El respaldo ciudadano se recopilará mediante la aplicación móvil «Apoyo Ciudadano-INE», disponible para descarga en App Store y Play Store. El OPLE también contempla capacitaciones presenciales para explicar a las personas aspirantes cómo descargar y utilizar la herramienta.

Una vez concluida la etapa de recolección de firmas, el Consejo General del OPLE Veracruz revisará los resultados con base en los dictámenes de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos y de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del INE.

Del 1 al 17 de marzo de 2027, el organismo electoral emitirá el acuerdo para determinar qué aspirantes cumplieron los requisitos y tendrán derecho a solicitar su registro como candidaturas independientes.

La recepción de solicitudes de registro de las fórmulas de candidaturas se realizará del 20 al 29 de marzo de 2027, de manera supletoria ante el Consejo General del OPLE.

La convocatoria establece que las candidaturas deberán integrarse por fórmulas de una persona propietaria y una suplente del mismo género. Como excepción, cuando la fórmula sea encabezada por un hombre, la suplencia podrá corresponder a una mujer; esta posibilidad no aplicará en el caso contrario.

¿Dónde hacer el trámite?

A partir del 7 de noviembre estará disponible el portal https://simirc.oplever.org.mx, mediante el cual las personas interesadas podrán enviar electrónicamente su manifestación de intención y recibir notificaciones sobre posibles requerimientos. También se habilitarán estrados electrónicos en el sitio oficial https://www.oplever.org.mx.

En caso de necesitar apoyo para cargar la documentación, la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del OPLE brindará asistencia a las personas aspirantes en sus oficinas ubicadas en Francisco Javier Clavijero número 188, zona centro, en Xalapa.

Para recibir atención será necesario digitalizar previamente los documentos y solicitar una cita mediante el correo electrónico candidaturas.i2026@oplever. org.mx .

El organismo electoral advierte que serán inválidos los apoyos ciudadanos de personas que no aparezcan en la Lista Nominal de Electores, hayan sido dadas de baja o tengan su domicilio fuera del distrito electoral local por el que se busca competir.