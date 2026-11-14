OPLE fija número de firmas y topes de gastos para candidaturas independientes en Veracruz

OPLE fija número de firmas y topes de gastos para candidaturas independientes en Veracruz

noviembre 14, 2026

Isabel Ortega/Xalapa, Ver.- Las personas que busquen postularse para una candidatura independiente para competir por una diputación local en Veracruz deberán reunir entre 5 mil 144 y 7 mil 512 firmas de apoyo ciudadano, dependiendo del distrito electoral en el que pretendan participar. Para conseguirlas, tendrán un plazo de 30 días, del 30 de enero al 28 de febrero de 2027.

El Organismo Público Local Electoral (OPLE) publicó la convocatoria para que ciudadanos que busquen competir por una diputación, ahí se establece la obligación de reunir las firmas de ciudadanos que respalden la postulación, corresponde al 3 por ciento de la lista nominal de electores de su distrito.

Los apoyos tendrán que corresponder a ciudadanos inscritos en el padrón electoral de la demarcación y provenir de todos los municipios que la integran.

El organismo también fijó los topes de gastos para esta etapa, que van de 164 mil 209 a 304 mil 13 pesos, según el distrito. Estos recursos deberán tener un origen lícito y estarán sujetos a la fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE).

Veracruz II requiere más firmas; Minatitlán, menos

El requisito de apoyo ciudadano para aspirantes a candidaturas independientes a diputaciones por mayoría relativa equivale al 3% de la lista nominal de cada distrito.

Los aspirantes deberán reunir desde 7 mil y hasta 5 mil firmas según el distrito. El total por distrito electoral es:

Veracruz II: 7 mil 512 firmas.

Veracruz I: 7 mil 247.

Orizaba: 6 mil 870.

Boca del Río: 6 mil 523.

Tuxpan de Rodríguez Cano: 6 mil 518.

Álamo Temapache: 6 mil 419.

Papantla de Olarte: 6 mil 355.

Córdoba: 6 mil 327.

Acayucan: 6 mil 241.

Emiliano Zapata: 6 mil 232.

Alvarado: 6 mil 226.

Coatepec: 6 mil 127.

Perote: 6 mil 82.

Huatusco de Chicuéllar: 6 mil 22.

Xalapa II: 5 mil 991.

Cosamaloapan de Carpio: 5 mil 952.

Misantla: 5 mil 949.

Santiago Tuxtla: 5 mil 885.

Xalapa I: 5 mil 862.

Tantoyuca: 5 mil 841.

Pánuco: 5 mil 830.

Zongolica: 5 mil 777.

Cosoleacaque: 5 mil 745.

San Andrés Tuxtla: 5 mil 738.

Martínez de la Torre: 5 mil 706.

Río Blanco: 5 mil 700.

Coatzacoalcos I: 5 mil 622.

Poza Rica de Hidalgo: 5 mil 452.

Coatzacoalcos II: 5 mil 365.

Minatitlán: 5 mil 144.

Podrán gastar 6 millones en la recolección de firmas

El OPLE estableció un tope global de 6 millones 627 mil 947 pesos para los 30 distritos electorales de Veracruz durante el periodo de obtención de firmas de apoyo ciudadano para aspirantes a candidaturas independientes a diputaciones locales.

Los montos varían de acuerdo con el distrito electoral:

Papantla de Olarte: 304 mil 13 pesos.

Álamo Temapache: 289 mil 193 pesos.

Tantoyuca: 289 mil 18 pesos.

Zongolica: 281 mil 755 pesos.

Huatusco de Chicuéllar: 249 mil 390 pesos.

Acayucan: 245 mil 678 pesos.

San Andrés Tuxtla: 241 mil 36 pesos.

Perote: 240 mil 985 pesos.

Tuxpan de Rodríguez Cano: 236 mil 23 pesos.

Alvarado: 231 mil 779 pesos.

Santiago Tuxtla: 231 mil 627 pesos.

Misantla: 230 mil 298 pesos.

Cosamaloapan de Carpio: 226 mil 401 pesos.

Pánuco: 221 mil 883 pesos.

Veracruz II: 218 mil 258 pesos.

Cosoleacaque: 215 mil 650 pesos.

Veracruz I: 208 mil 72 pesos.

Coatepec: 207 mil 92 pesos.

Martínez de la Torre: 206 mil 775 pesos.

Río Blanco: 205 mil 829 pesos.

Orizaba: 202 mil 820 pesos.

Coatzacoalcos II: 200 mil 27 pesos.

Emiliano Zapata: 198 mil 181 pesos.

Boca del Río: 193 mil 522 pesos.

Córdoba: 193 mil 199 pesos.

Minatitlán: 181 mil 383 pesos.

Xalapa II: 176 mil 989 pesos.

Xalapa I: 169 mil 146 pesos.

Coatzacoalcos I: 167 mil 718 pesos.

Poza Rica de Hidalgo: 164 mil 209 pesos.

En 21 municipios se van a recabar firmas de manera presencial

Para la recolección de firmas se determinó que se usará la aplicación del INE, no obstante, el OPLE de Veracruz identificó 21 municipios que se encuentran bajo un régimen de excepción para la obtención del apoyo ciudadano de aspirantes a candidaturas independientes

En estas localidades, que tienen un grado de marginación muy alto, se permitirá recabar las firmas de respaldo de manera presencial. Los municipios en cada distritos son:

Tantoyuca: Tantoyuca.

Tantoyuca. Álamo Temapache: Ilamatlán, Castillo de Teayo, Texcatepec, Tlachichilco y Zontecomatlán de López y Fuentes.

Ilamatlán, Castillo de Teayo, Texcatepec, Tlachichilco y Zontecomatlán de López y Fuentes. Papantla: Coxquihui, Chumatlán, Mecatlán y Zozocolco de Hidalgo.

Coxquihui, Chumatlán, Mecatlán y Zozocolco de Hidalgo. Huatusco: Tepatlaxco.

Tepatlaxco. Zongolica: Atlahuilco, Coetzala, Mixtla de Altamirano, Los Reyes, Soledad Atzompa, Tehuipango, Tequila, Tezonapa y Xoxocotla.

Atlahuilco, Coetzala, Mixtla de Altamirano, Los Reyes, Soledad Atzompa, Tehuipango, Tequila, Tezonapa y Xoxocotla. Cosoleacaque: Soteapan.

Manifestación de intención, hasta el 5 de diciembre

Las personas interesadas en competir por una candidatura independiente deberán presentar su manifestación de intención ante el OPLE entre el 7 de noviembre y el 5 de diciembre de 2026.

Entre los requisitos se encuentra integrar una fórmula de propietario y suplente, constituir una asociación civil, abrir una cuenta bancaria y presentar la documentación fiscal correspondiente.

La recolección de firmas se realizará mediante la aplicación móvil habilitada por el INE. Sin embargo, el proyecto contempla un régimen de excepción para 21 municipios con muy alto grado de marginación, donde se permitirá recabar los apoyos mediante cédulas físicas.

Una vez concluida la etapa de recolección y verificado el cumplimiento de los requisitos, los aspirantes que obtengan el respaldo necesario podrán solicitar su registro como candidatos independientes, en el periodo previsto del 20 al 29 de marzo de 2027.