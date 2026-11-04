Estas son las fechas clave en la organización de la elección de diputados locales en Veracruz

Estas son las fechas clave en la organización de la elección de diputados locales en Veracruz

noviembre 4, 2026

Isabel Ortega/XALAPA, VER.— El Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz (OPLE) validó el Plan y Calendario Integral del Proceso Electoral Local Ordinario de Diputaciones 2026-2027, documento que fija los plazos y la ruta para la renovación total del Congreso de Veracruz.

El plan integral contempla la elección de 50 diputaciones locales —30 electas por el principio de Mayoría Relativa en los distritos uninominales y 20 asignadas por Representación Proporcional— a través de una estructura operativa compuesta por 204 actividades específicas distribuidas en 30 subprocesos.

El engranaje institucional comenzará formalmente con la Sesión de Instalación del Consejo General del OPLE Veracruz, programada este viernes 6 de noviembre de 2026. Posteriormente, tras la selección de los integrantes de los órganos desconcentrados, del 11 al 15 de enero de 2027 se llevará a cabo la instalación de los 30 Consejos Distritales encargados de la organización directa en la entidad.

En lo que respecta a la preparación de las candidaturas, el calendario electoral establece que la solicitud de registro de convenios de coalición por parte de las fuerzas políticas se recibirá del 1 de noviembre de 2026 al 9 de febrero de 2027, mientras que el registro de las plataformas electorales abarcará del 6 de noviembre de 2026 al 12 de marzo de 2027.

Por su parte, quienes aspiren a una postulación por la vía independiente deberán presentar su manifestación de intención del 2 de noviembre al 5 de diciembre de 2026, para posteriormente recabar las firmas de apoyo ciudadano requeridas del 30 de enero al 28 de febrero de 2027.

Las precampañas de los partidos políticos se desarrollarán durante 20 días, del 9 al 28 de febrero de 2027. Una vez concluida esta etapa, las organizaciones políticas y candidaturas independientes deberán presentar sus solicitudes formales de registro de fórmulas de Mayoría Relativa y listas de Representación Proporcional del 20 al 29 de marzo de 2027, correspondiendo al Consejo General del OPLE aprobar las postulaciones definitivas entre el 30 de marzo y el 6 de abril de 2027.

Las campañas electorales para la renovación del Poder Legislativo local se llevarán a cabo del 4 de mayo al 2 de junio de 2027, periodo en el que la autoridad electoral coordinará la realización de los debates oficiales. Finalizado el proselitismo, se aplicará el periodo de veda electoral del 3 al 6 de junio.

La Jornada Electoral para la emisión del voto en las casillas se celebrará el domingo 6 de junio de 2027. Los cómputos distritales para la elección de Mayoría Relativa se efectuarán del 9 al 12 de junio, mientras que la asignación final de las 20 diputaciones plurinominales se realizará entre el 13 de junio y el 31 de octubre de 2027.