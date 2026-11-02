¿Qué sigue tras declararse desierto el proceso para elegir consejera del OPLE Veracruz?

noviembre 2, 2026



Isabel Ortega

Xalapa, Ver.– Después de que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) declaró desierto el proceso de selección para designar a un o una a consejera del Organismo Público Local Electoral (OPLE) de Veracruz, el siguiente paso será emitir una nueva convocatoria para abrir nuevamente el procedimiento a las personas interesadas que cumplan con los requisitos.

Miguel Ángel García Onofre, funcionario del INE, explicó que, como ha ocurrido en ocasiones anteriores, cuando una convocatoria se declara desierta es necesario iniciar un nuevo proceso de selección, en el que las personas aspirantes deberán registrarse y cumplir nuevamente con las etapas establecidas.

“Son las mismas etapas. El Consejo General decidirá y determinará los tiempos, sobre todo teniendo en cuenta la fecha en la que concluye el encargo, que es en enero. (…) No tienen que ser necesariamente los mismos tiempos; en el acuerdo por el que se apruebe la convocatoria tendrán que establecerse los plazos”, dijo el funcionario.

El procedimiento contempla la revisión documental, la aplicación de exámenes y las entrevistas, entre otras fases. Aunque se deben desarrollar las mismas etapas, los tiempos no necesariamente serán iguales a los de la convocatoria anterior, pues corresponderá al Consejo General establecerlos en el acuerdo mediante el cual se apruebe la nueva convocatoria.

¿Qué pasará si no hay una nueva consejera en enero?

La consejería que quedó sin designación corresponde al espacio que ocupa María de Lourdes Fernández Martínez, quien concluirá su periodo de siete años el próximo 22 de enero de 2027.

García Onofre señaló que el Consejo General deberá tomar en cuenta esa fecha al determinar los plazos de la nueva convocatoria, pues todavía existe un periodo para realizar la designación antes de que concluya el encargo de la actual consejera.

Cuestionado sobre qué ocurriría si el nombramiento no se concreta antes de esa fecha, explicó que la normativa no contempla la figura de una consejería provisional.

En ese escenario, el espacio tendría que quedar vacante hasta que se realice la designación correspondiente.

El funcionario también precisó que la nueva convocatoria estará abierta a todas las personas que cumplan con los requisitos, quienes tendrán derecho a participar en el procedimiento y a que se respete su participación.

La nueva designación permitirá cubrir la vacante que dejará Fernández Martínez en el OPLE Veracruz, luego de que el primer procedimiento concluyera sin que se seleccionara a una persona para ocupar el cargo

El pasado 30 de octubre, al someterse a votación las propuestas ante el Consejo General del INE, no se alcanzaron los votos necesarios para designar a Claudia Iveth Meza Ripoll y César Luciano Hernández Quezada como consejeros del OPLE Veracruz.

La decisión ocurrió en medio de la controversia por la salida de Guadalupe Taddei y de los señalamientos de representantes partidistas, quienes cuestionaron que las personas propuestas cumplieran con los requisitos y advirtieron sobre posibles vínculos con la expresidenta del organismo.