Cielo nublado, con intervalos de chubascos y descargas eléctricas en Veracruz

noviembre 14, 2026

Para hoy, el frente núm. 5 que se desplazará sobre el sur y oriente del golfo de México hacia el Mar Caribe, ocasionará lluvias puntuales fuertes en Campeche, Yucatán y Quintana Roo; y chubascos en Coahuila, Nuevo León, Puebla, Tamaulipas, Veracruz y Tabasco. Simultáneamente, su masa de aire frío, que cubre el golfo de México modificará sus características térmicas, favoreciendo un ascenso gradual de las temperaturas vespertinas. El ingreso de aire húmedo proveniente del océano Pacífico originará intervalos de chubascos en Oaxaca y Chiapas; y lluvias aisladas en Michoacán, Guerrero, Estado de México y Tlaxcala. Finalmente, el nuevo frente frío núm. 6 se aproximará e ingresará en el noroeste de la República Mexicana, lo que generará lluvias puntuales fuertes en el norte de Baja California, con posibilidad para la caída de aguanieve en sus zonas serranas; chubascos en Sonora y Chihuahua, y lluvias aisladas en Baja California Sur, además de vientos con rachas de hasta 60 km/h en dichos estados.

El Servicio Meteorológico Nacional vigila los efectos del frente frío núm. 5, así como los de una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera sobre el noroeste del territorio nacional.

Para mayor información consultar:

https://smn.conagua.gob.mx/es/pronosticos/pronosticossubmenu/pronostico-extendido-a-96-horas

Las lluvias fuertes a muy fuertes podrían estar acompañadas con descargas eléctricas, rachas de viento y caída de granizo, además de originar incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas.

Las rachas de viento podrían derribar árboles y anuncios publicitarios.

Los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y en zonas urbanas.

Pronóstico de lluvias para hoy 14 de noviembre de 2026:

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Baja California (norte), Campeche (costa y norte), Yucatán (norte y este) y Quintana Roo.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Puebla, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Oaxaca y Chiapas.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California Sur, Michoacán, Guerrero, Estado de México y Tlaxcala.

Posible caída de aguanieve en zonas serranas de Baja California

Pronóstico de temperaturas máximas para hoy 14 de noviembre de 2026:

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Sinaloa, Nayarit, Colima (sur), Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tamaulipas (centro), Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.



Pronóstico de temperaturas mínimas para la mañana de hoy 14 de noviembre de 2026:

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C con posibles heladas: zonas altas (serranas y/o montañosas) de Sonora, Zacatecas, Jalisco, Michoacán, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

Pronóstico de viento y oleaje para hoy 14 de noviembre de 2026:

Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: golfo de California (norte), Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango.

Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Baja California Sur, Sinaloa, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Estado de México, Ciudad de México, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche (norte), Yucatán y Quintana Roo (norte).



Oleaje de 4.0 a 5.0 metros de altura: costa occidental de Baja California.

Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura: costa occidental de Baja California Sur.

Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costas de Jalisco, Colima, Yucatán y Quintana Roo.

Pronóstico por regiones:

Valle de México: En el transcurso del día, cielo medio nublado a nublado, sin lluvia en la Ciudad de México. Por la mañana, bancos de niebla en zonas altas; ambiente frío a fresco en la mayor parte de la región, con temperaturas menores a 5 °C en zonas altas del Estado de México. Durante la tarde, ambiente templado, y fresco en zonas altas, con probabilidad de lluvias aisladas en el Estado de México. La temperatura mínima para la Ciudad de México será de 9 a 11 °C y la máxima de 23 a 25 °C; para Toluca, Edo. de Méx. se prevé temperatura mínima de 6 a 8 °C y máxima de 20 a 22 °C. Viento de componente oeste de 10 a 20 km/h en la región, con rachas de hasta 40 km/h en zonas de Ciudad de México y Estado de México.

Península de Baja California: En el transcurso del día, cielo medio nublado a nublado, con lluvias puntuales fuertes y descargas eléctricas en Baja California (norte), mismas que podrían originar el incremento en los niveles de arroyos, deslaves e inundaciones; asimismo, se prevé la posible caída de aguanieve en sus zonas serranas; además, se pronostican lluvias aisladas con posibles descargas eléctricas en Baja California Sur. Por la mañana, ambiente templado a cálido en la mayor parte de la región, y frío a fresco en zonas serranas, llegando a ser muy frío con posible caída de aguanieve en zonas serranas de Baja California. Durante la tarde, ambiente cálido, y templado en zonas serranas de Baja California. Viento de componente oeste de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 55 km/h en zonas de Baja California y norte del golfo de California; y viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en Baja California Sur. Oleaje de 4.0 a 5.0 metros de altura en la costa occidental de Baja California, y de 2.0 a 3.0 metros de altura en la costa occidental de Baja California Sur.

Pacífico Norte: En el transcurso del día, cielo medio nublado a nublado, con intervalos de chubascos en Sonora y Sinaloa, acompañados con descargas eléctricas. Por la mañana, ambiente templado en la mayor parte de la región, y frío en zonas serranas. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso. Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en zonas de Sonora, y viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en zonas Sinaloa.

Pacífico Centro: En el transcurso del día, cielo medio nublado, con intervalos de chubascos y descargas eléctricas en Michoacán, y lluvias aisladas en Jalisco, Colima y Nayarit. Por la mañana, ambiente fresco en la mayor parte de la región, frío en zonas altas de Jalisco y Michoacán, y templado a cálido en costas. Durante la tarde, ambiente cálido en la mayor parte de la región, templado en zonas altas de Jalisco y Michoacán, y caluroso en zonas de Michoacán. Viento de dirección variable de 10 a 20 km/h en la región, con rachas de 30 a 50 km/h en zonas de Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán. Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura en las costas de Jalisco, Colima y Michoacán.

Pacífico Sur: En el transcurso del día, cielo medio nublado a nublado, con intervalos de chubascos en Guerrero, Oaxaca y Chiapas, acompañados con descargas eléctricas. Por la mañana, ambiente fresco a templado en la mayor parte de la región, frío en zonas serranas de Oaxaca, y cálido en el istmo de Tehuantepec y en zonas de costa. Durante la tarde, ambiente cálido en la mayor parte de la región, y caluroso en zonas de Oaxaca y Chiapas. Viento de componente norte de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en el istmo de Tehuantepec; y de dirección variable en el resto de la región, con vientos y rachas de igual intensidad en zonas de Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura durante la mañana en el golfo de Tehuantepec.

Golfo de México: En el transcurso del día, cielo nublado, con intervalos de chubascos y descargas eléctricas en Veracruz, Tabasco y Tamaulipas. Por la mañana, ambiente templado a cálido en la mayor parte de la región, y frío a fresco con bancos de niebla en zonas altas de Tamaulipas y Veracruz. Durante la tarde, ambiente cálido en la mayor parte de la región, y templado a fresco en zonas altas de Tabasco y Veracruz. Viento de componente este de 10 a 20 km/h en la región, con rachas de 30 a 50 km/h en zonas de Tamaulipas, Veracruz y Tabasco. Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura durante la mañana en la costa de Veracruz, y de 1.0 a 2.0 metros de altura en la costa de Tabasco.

Península de Yucatán: En el transcurso del día, cielo medio nublado a nublado, con lluvias fuertes con descargas eléctricas en Campeche (costa y norte), Yucatán (norte y este) y Quintana Roo, las cuales podrían originar inundaciones locales y encharcamientos. Por la mañana, ambiente templado. Durante la tarde, ambiente cálido. Viento del noreste de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en la costa de Campeche (norte), Yucatán y Quintana Roo (norte). Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura en las costas de Yucatán y Quintana Roo.

Mesa del Norte: En el transcurso del día, cielo medio nublado a nublado, con intervalos de chubascos en Chihuahua, Coahuila y Nuevo León; lluvias aisladas en Durango, Zacatecas y Aguascalientes; y sin lluvia en San Luis Potosí. Por la mañana, bancos de niebla, ambiente frío a fresco en la mayor parte de la región, y muy frío en zonas serranas de Chihuahua y Durango. Durante la tarde, ambiente cálido en la mayor parte de la región, y templado en zonas serranas. Viento de dirección variable en la región, de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en zonas de Chihuahua y Durango; y de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en zonas de Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Aguascalientes y San Luis Potosí.

Mesa Central: En el transcurso del día, cielo medio nublado a nublado, con intervalos de chubascos en Puebla y lluvias aisladas en Tlaxcala, todas con posibles descargas eléctricas. Sin lluvia en Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y Morelos. Por la mañana, ambiente fresco en la mayor parte de la región, y frío con bancos de niebla en zonas altas. Durante la tarde, ambiente templado en la mayor parte de la región, y fresco en zonas altas. Viento de dirección variable de 10 a 20 km/h en la región, con rachas de 30 a 40 50 km/h en zonas de Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y Puebla; y rachas de hasta 30 km/h en zonas de Tlaxcala y Morelos.

Las lluvias máximas de las últimas 24 horas (en milímetros) se registraron en:

Coatzacoalcos, Ver., 38.0; Cárdenas, Tab., 35.0; Salto de Agua, Chis., 18.0 y Progreso, Yuc., 16.0.

Las temperaturas máximas (en °C) se registraron en:

Puerto Ángel, Oax. 36.2; Tapachula, Chis. 35.5; Culiacán, Sin. y Acapulco, Gro. 33.8; La Paz, B.C.S. 32.9; Manzanillo, Col. 32.3; y Observatorio Central Tacubaya, Cd. de Méx. 21.8.

Las temperaturas mínimas (en °C) se registraron en:

Hidalgo del Parral, Chih., 6.4; Sombrerete, Zac., 7.4; Aguascalientes, Ags., 8.0 y Aeropuerto de la Cd. de Méx, 12.0; ;