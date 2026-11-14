Influenza y neumonía provocaron más de 37 mil muertes en México durante 2025

Influenza y neumonía provocaron más de 37 mil muertes en México durante 2025

noviembre 13, 2026

CIUDAD DE MÉXICO.- De acuerdo con el reporte de Estadísticas de Defunciones Registradas 2025, publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) el 10 de noviembre de 2026, la influenza y la neumonía ocasionaron en conjunto 37 mil 470 defunciones durante 2025, ubicándose como la sexta causa de muerte a nivel nacional.

La cifra fue ligeramente superior a las 37 mil 283 defunciones registradas en 2024 para ambos padecimientos. Es importante precisar que estos datos agrupan influenza y neumonía, por lo que no corresponden exclusivamente a muertes por neumonía ni permiten determinar el comportamiento de los contagios durante noviembre de 2026.

Con el avance de la temporada invernal y la llegada de nuevos frentes fríos a México, las infecciones respiratorias vuelven a representar un riesgo para la salud, particularmente entre niños menores de cinco años, adultos mayores de 65 y personas con enfermedades crónicas, quienes tienen mayores probabilidades de desarrollar complicaciones como la neumonía.

Aunque sus primeros síntomas pueden confundirse con los de una gripe o un resfriado común, esta enfermedad afecta directamente a los pulmones y, en los casos más graves, puede provocar insuficiencia respiratoria, hospitalización e incluso la muerte.

La Secretaría de Salud ha advertido que durante la temporada invernal, de octubre a marzo, aumentan los casos de neumonía bacteriana y viral. La dependencia señaló que el incremento estacional podía alcanzar hasta 70%, una referencia histórica que no equivale a un aumento confirmado para este invierno de 2026.

En el marco del Día Mundial contra la Neumonía, que se conmemora cada 12 de noviembre, especialistas llaman a reconocer oportunamente las señales de alerta y reforzar las medidas de prevención.

¿Por qué aumenta el riesgo de neumonía durante la temporada de frío?

La neumonía es una infección respiratoria que provoca inflamación en los pulmones y puede ser causada por virus, bacterias y, con menor frecuencia, hongos.

Durante los meses de bajas temperaturas, la mayor circulación de virus respiratorios y la convivencia prolongada en espacios cerrados pueden facilitar la transmisión de infecciones.

De acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), padecimientos como la influenza, la bronquitis y la neumonía requieren especial atención durante esta época, principalmente cuando existen enfermedades respiratorias previas o condiciones que debilitan las defensas del organismo.

El doctor Hugo Palafox, especialista en metabolismo y salud celular y vicepresidente de Ciencia de Immunotec, explicó que la exposición a virus respiratorios durante los meses fríos hace necesario reforzar los hábitos de prevención.

“En términos sencillos, la neumonía es una infección respiratoria aguda que afecta a los pulmones. Su incidencia puede aumentar durante la temporada de frío, ya que existe una mayor exposición a virus respiratorios”, señaló.

El especialista destacó que una alimentación equilibrada, la actividad física y la atención médica oportuna forman parte de las medidas para cuidar la salud respiratoria.

¿Cuáles son los síntomas de neumonía que no deben ignorarse?

Una de las principales preocupaciones médicas es que las primeras manifestaciones de la neumonía pueden parecerse a las de otras infecciones respiratorias, lo que puede retrasar el diagnóstico.

Entre las señales de alerta se encuentran:

Fiebre alta o persistente.

Tos intensa o prolongada, con o sin flemas.

Dolor en el pecho, especialmente al respirar o toser.

Dificultad para respirar o respiración acelerada.

Cansancio extremo, debilidad y escalofríos.

Flemas con sangre, en algunos casos.

En los adultos mayores también pueden presentarse confusión o cambios repentinos en el estado de alerta, mientras que en niños pequeños es importante vigilar la respiración rápida, el hundimiento de las costillas y las dificultades para alimentarse.

La Secretaría de Salud recomienda buscar valoración médica ante síntomas persistentes o que empeoran. La falta de aire intensa, la coloración azulada de labios o la alteración del estado de conciencia requieren atención de urgencia.

¿Cómo prevenir la neumonía durante el invierno?

Ante la circulación de virus respiratorios, los especialistas recomiendan fortalecer las medidas de prevención, particularmente en hogares donde viven menores de edad, adultos mayores o personas con enfermedades crónicas.

Entre las principales recomendaciones se encuentran:

1. Mantener actualizado el esquema de vacunación. Las vacunas contra influenza, neumococo y COVID-19 ayudan a prevenir infecciones o reducir el riesgo de complicaciones graves, según la edad y las condiciones médicas.

2. Evitar el consumo de tabaco. Fumar daña las vías respiratorias y disminuye los mecanismos naturales de defensa de los pulmones.

3. Mantener una alimentación equilibrada. Consumir frutas, verduras, proteínas y otros nutrientes contribuye al funcionamiento normal del sistema inmunológico.

4. Realizar actividad física de manera regular. El ejercicio adaptado a la edad y condición de salud favorece la capacidad cardiorrespiratoria.

5. Reforzar las medidas de higiene. Lavarse las manos, ventilar los espacios cerrados y cubrirse al toser o estornudar ayuda a reducir la transmisión de infecciones respiratorias.

¿Dónde vacunarse contra la neumonía en México?

Como parte de la Campaña Nacional de Vacunación Invernal 2026-2027, la Secretaría de Salud puso en marcha una jornada que comenzó el 12 de octubre de 2026 y concluirá el 31 de marzo de 2027.

La estrategia contempla vacunas contra influenza estacional, COVID-19 y neumococo, dirigidas a los grupos correspondientes, además de protección contra el virus sincicial respiratorio para determinadas mujeres embarazadas.

Las dosis son gratuitas en las instituciones públicas de salud, de acuerdo con los criterios de aplicación.

Para localizar el punto de vacunación más cercano, la población puede consultar Dónde me vacuno o llamar al 079 para recibir orientación.