Caen cuatro por ataque armado en hospital de Veracruz; uno de ellos es marino

Caen cuatro por ataque armado en hospital de Veracruz; uno de ellos es marino

noviembre 13, 2026

Un comando armado irrumpió en las instalaciones de un hospital de Xalapa, Veracruz, para asesinar a un hombre que se encontraba convaleciente tras haber sobrevivido a un atentado previo, en un violento episodio que cobró además la vida de una enfermera y dejó a otra persona lesionada.

⇒ La pronta intervención de las corporaciones de seguridad permitió la detención de cuatro presuntos implicados, entre los cuales se confirmó la participación de un elemento activo de la Secretaría de Marina (Semar).

Los hechos se registraron la madrugada de este jueves, cuando sujetos armados ingresaron al área de hospitalización del centro médico con el objetivo directo de rematar a Jorge Cantú Mendoza, quien había sobrevivido a un ataque armado perpetrado días antes. Durante la agresión dentro del hospital, una mujer identificada como Samaria Damaris Bravo Reyes, de 36 años, resultó gravemente herida por proyectil de arma de fuego, falleciendo horas más tarde.

El atentado desató momentos de pánico entre pacientes, familiares y personal médico que se encontraba en el turno nocturno, activando de inmediato los códigos rojos de emergencia en el municipio portuario.

Elementos de la policía municipal y la Secretaría de Marina resguardan el exterior del Centro Médico Tuxpan tras el ataque armado que dejó un muerto…

Tras el reporte de los hechos, elementos de la Policía Estatal, la Fuerza Civil y fuerzas federales desplegaron un operativo cerco en los alrededores de Tuxpan. Gracias al despliegue táctico y a la coordinación interinstitucional, las autoridades lograron la captura de cuatro sujetos presuntamente vinculados con el comando ejecutor.

Entre los detenidos destaca la identificación de un elemento en activo de la Secretaría de Marina, así como otros civiles armados a quienes se les aseguraron armas de fuego, equipo táctico y vehículos utilizados presuntamente para perpetrar el ataque e intentar escapar.

⇒ Los imputados -identificados como Enrique ‘N’, Rafael ‘N’, Ramiro ‘N’ y José Liborio ‘N’- fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE) y de la Fiscalía General de la República (FGR) para definir su situación jurídica y esclarecer los nexos institucionales del crimen.