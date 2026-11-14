SSP y fuerzas federales detienen a 28 personas y decomisan más de 150 dosis de presuntas sustancias ilícitas

SSP y fuerzas federales detienen a 28 personas y decomisan más de 150 dosis de presuntas sustancias ilícitas

noviembre 14, 2026

Xalapa, Ver., sábado 14 de noviembre del 2026.- Este miércoles y jueves, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) en coordinación con las fiscalías generales de la República (FGR) del Estado (FGE), las secretarías de Marina y de la Defensa Nacional, así como la Guardia Nacional y las policías municipales, detuvieron a 28 personas, entre ellas un menor de edad, decomisaron 157 dosis de presuntas sustancias ilícitas y aseguraron 18 vehículos.

En materia de los presuntos delitos contra la salud, detuvieron a un menor de edad, a quien le aseguraron 13 dosis de una sustancia con características similares al cristal.

Respecto a la recuperación de vehículos, los elementos de seguridad localizaron seis motocicletas, cinco camionetas (una transportaba cartuchos útiles, un cargador, 30 dosis de hierba verde con características de la marihuana y un bate), tres tractocamiones, dos cajas secas, un automóvil y un remolque con reporte de robo. Tres personas fueron detenidas por su probable responsabilidad en este ilícito.

Por el presunto delito de portación de arma de fuego aprehendieron a cuatro hombres, decomisándoseles dos armas cortas y una larga, cargadores, cartuchos útiles, un chaleco táctico, teléfonos celulares y un automóvil.

En apoyo a la FGE, durante cateos realizados en Poza Rica, Ixhuatlán de Madero, Ozuluama, Tihuatlán, Tuxpan, Tlapacoyan, Misantla, Tuxpan, Tamiahua, Pánuco, Chicontepec, Tempoal, Altotonga, Córdoba, Zongolica, Xico, Huiloapan de Cuauhtémoc, Medellín de Bravo, Río Blanco, Perote, Xalapa, Veracruz, Tierra Blanca y Acayucan, las fuerzas del orden detuvieron a 18 personas.

Durante estas diligencias, las autoridades aseguraron 104 dosis de una sustancia con características similares al cristal; 10 dosis, 35 bolsitas, seis bolsas y dos recipientes de hierba con las características de la marihuana, sustancias psicotrópicas, cartuchos útiles, un arma corta, una réplica y una hechiza, una placa balística, teléfonos celulares, equipamiento táctico, una motocicleta y dos semovientes.

En apoyo a un cateo por parte de la FGR, en Veracruz decomisaron nueve máquinas tragamonedas y un DVD.

Finalmente, en Tihuatlán aprehendieron a un hombre y una mujer por presuntos delitos contra las instituciones de seguridad pública, asegurándoseles una réplica de arma corta, teléfonos celulares y un automóvil.

Las personas detenidas y los indicios, vehículos y demás objetos asegurados quedaron a disposición de las autoridades competentes para los trámites que marca la ley.