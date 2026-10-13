Con teatro, OPLE busca atraer a jóvenes que votarán por primera vez en 2027

Con teatro, OPLE busca atraer a jóvenes que votarán por primera vez en 2027

octubre 13, 2026

La obra “Los afónicos” busca acercar a las juventudes a los problemas de su comunidad y fomentar su participación en las elecciones

Isabel Ortega/Xalapa, Ver.- Con una obra de teatro que recurre al humor para hablar de los problemas sociales, el Organismo Público Local Electoral (OPLE) de Veracruz busca motivar a los jóvenes que votarán por primera vez en junio del 2027 a participar en las decisiones de su comunidad.

El consejero electoral Fernando García Ramos informó que, de acuerdo con datos del Distrito Electoral Federal de Veracruz, alrededor de 4 mil jóvenes cumplirán 18 años antes de la jornada electoral y ya cuentan con su credencial para votar.

Ante este escenario, el organismo impulsa Los afónicos, una obra inédita escrita especialmente para el OPLE y dirigida por el jalapeño Óscar Reyes, que busca transmitir a las nuevas generaciones la importancia de involucrarse en los asuntos públicos.

García Ramos explicó que el propósito es que los jóvenes no tramiten su credencial únicamente como documento de identificación, sino que también reconozcan su importancia para ejercer sus derechos ciudadanos.

“Lo que queremos nosotros es precisamente llegar a las juventudes. Queremos, digámoslo así, establecer una relación a largo plazo con las juventudes, que no nada más saquen la credencial para otros efectos, como el de identificarse, sino que también la tengan para que sepan lo que significa”, expresó.

El consejero destacó que la obra ha tenido buena aceptación y consideró que el teatro permite transmitir el mensaje de participación ciudadana de una manera comprensible y cercana a las juventudes.

“Nosotros creemos que sí lo estamos logrando, porque estamos llegando a un público joven que sí está interesado en los problemas sociales, y esto es una muestra clara de ello. El gran reto es saber cómo vamos a dirigir los mensajes para que ellos lo entiendan, lo aprendan y lo hagan suyo”, señaló.

OPLE mantendrá promoción ciudadana fuera de las elecciones

La obra forma parte de las actividades impulsadas por la Comisión de Participación Ciudadana del OPLE, que también ha organizado concursos de fotografía, murales y oratoria.

García Ramos indicó que estas acciones continuarán durante todo el año, independientemente de los procesos electorales, pues los organismos electorales también tienen la responsabilidad de promover la participación ciudadana.

Sobre la expectativa de que aumente la participación de los jóvenes en los próximos comicios, el consejero dijo que ese es uno de los objetivos, aunque consideró necesario mantener cautela al hacer pronósticos.

En Veracruz se renovará el Congreso local, por lo que el OPLE buscará mantener sus actividades de promoción para que las nuevas generaciones conozcan el significado de la ciudadanía y se involucren en las decisiones públicas.