El Buen Fin y los meses sin intereses, ¿qué plazos prefieren los consumidores?

noviembre 9, 2026

Durante las temporadas de alto consumo, el descuento no es el único factor de compra; distribuir el pago en distintos plazos también puede influir en la decisión.

En El Buen Fin 2025, 79% de los compradores digitales esperaba aprovechar los meses sin intereses, con 12 meses como el plazo más esperado, seguido de 6 y 9 meses, según cifras atribuidas a la AMVO.

Flow, empresa de tecnología de pagos, señala que los comercios deben considerar el tipo de producto, las preferencias de sus clientes y los costos asociados a cada plazo para definir sus opciones de meses sin intereses.

En temporadas de alto consumo, como El Buen Fin, más allá de los descuentos, los meses sin intereses pueden influir en qué productos compran los consumidores.. Esta modalidad cobra especial relevancia en compras de mayor valor y lleva a los comercios a evaluar qué plazos ofrecer según sus productos y las preferencias de sus clientes.

En El Buen Fin 2025, 79% de los compradores digitales esperaba aprovechar los meses sin intereses, con el plazo de 12 meses como el más esperado, seguido de 6 y 9 meses, de acuerdo con cifras atribuidas a la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO). En esa misma edición, 48% de quienes compraron por internet utilizó tarjeta de crédito, el medio de pago más usado en ese canal.

“Que los 12 meses sean el plazo más esperado no significa que sea el más conveniente para todas las compras. En productos de mayor valor, distribuir el pago durante más tiempo puede facilitar la decisión, mientras que en compras menores pueden funcionar mejor los plazos cortos.

Para las empresas, la oportunidad está en identificar qué opciones tienen más sentido según lo que venden y las necesidades de sus clientes”, destaca Javier Huerta, Country Manager de Flow en México, empresa de tecnología de pagos.

El plazo también influye

El tipo de compra ayuda a entender dónde puede cobrar mayor relevancia esta modalidad. En El Buen Fin 2025, más de 70% de las ventas se concentró en línea blanca, electrónica, ropa y calzado y muebles. Además, 40% de los establecimientos reportó tickets promedio superiores a $5,000, según CONCANACO SERVYTUR.

Ofrecer meses sin intereses implica considerar el valor de cada compra, las características de los productos y las preferencias de los consumidores. Desde las empresas, es importante identificar en qué operaciones conviene ofrecer esta facilidad y qué resultados genera. Flow recomienda prestar atención a cuatro aspectos:

Relacionar el plazo con el tipo de compra. Los productos de mayor valor pueden justificar plazos más largos, mientras que en compras de menor monto pueden resultar más adecuados los periodos cortos. La elección debe considerar también las características de cada negocio.

Mostrar las condiciones con claridad. Informar cuánto pagará el cliente cada mes, durante cuánto tiempo y qué tarjetas participan en la promoción facilita comparar alternativas antes de realizar la compra.

Simplificar la elección al momento de pagar. Presentar únicamente los plazos disponibles para cada operación evita confusiones y permite al consumidor elegir la alternativa que mejor se ajuste a sus posibilidades.

Evaluar qué plazos generan mejores resultados. Comparar los montos de compra, las categorías más solicitadas y las opciones utilizadas por los clientes ayuda a identificar qué promociones funcionan mejor. También conviene revisar los costos asociados a cada plazo para determinar su conveniencia para el negocio.

“Que una compra sea a meses sin intereses para el consumidor no significa que ofrecer esa opción sea gratuito para el comercio.

Por eso, además de conocer qué plazos prefieren sus clientes, las empresas necesitan evaluar cuánto les cuesta ofrecerlos y qué resultados obtienen. Esta información les permite decidir dónde conviene mantener los meses sin intereses, ajustar los plazos o apostar por otro tipo de promociones”, concluye Huerta.