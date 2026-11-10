Maxton Hall anuncia su tercera y última temporada con seis episodios en Prime Video

noviembre 9, 2026

Prime Video presentó el tráiler de la tercera y última temporada de Maxton Hall: El mundo entre nosotros, que se estrenará el 9 de diciembre de 2026 con sus primeros dos episodios. La entrega final contará con seis capítulos y concluirá el 23 de diciembre, cuando se conocerá el desenlace de la historia protagonizada por Ruby y James.

La producción, basada en la saga literaria de Mona Kasten, adaptará los acontecimientos del tercer libro, Save Us. Esta última etapa seguirá las consecuencias de la expulsión de Ruby del Maxton Hall College y los esfuerzos de la protagonista por demostrar su inocencia, mientras su relación con James enfrenta nuevos conflictos.

Maxton Hall estrenará seis episodios durante diciembre para cerrar su historia

La tercera temporada estará disponible en más de 240 países y regiones a través de Prime Video. Su lanzamiento comenzará el miércoles 9 de diciembre con dos capítulos, seguido de dos episodios adicionales cada semana hasta completar la historia.

El calendario de estreno contempla tres fechas para la distribución de los seis episodios:

9 de diciembre de 2026: estreno de los episodios 1 y 2.

16 de diciembre de 2026: lanzamiento de los episodios 3 y 4.

23 de diciembre de 2026: estreno de los episodios 5 y 6, que marcarán el final de la serie.

Las dos primeras temporadas ya se encuentran disponibles en Prime Video a nivel mundial. La plataforma identifica a Maxton Hall como su serie original internacional de ficción con guion más exitosa.

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Ruby y James enfrentarán nuevos conflictos tras la expulsión de Maxton Hall

La historia retomará el recorrido de Ruby, quien ha sido expulsada del Maxton Hall College, situación que pone en riesgo su aspiración de estudiar en la Universidad de Oxford. A pesar de las consecuencias, la protagonista buscará demostrar su inocencia con el apoyo de James.

Conforme ambos avanzan en su investigación para esclarecer lo ocurrido, descubrirán información que podría afectar su relación y modificar el rumbo de sus vidas. Las nuevas revelaciones también pondrán a prueba sus amistades y los vínculos que han construido a lo largo de la serie.

Esta temporada adaptará Save Us, la tercera novela de Mona Kasten, y desarrollará el desenlace de la relación entre los protagonistas. La trama abordará las consecuencias de las traiciones, los secretos y las decisiones que deberán tomar frente a un futuro incierto.

Harriet Herbig-Matten y Damian Hardung regresan como protagonistas de la temporada final

El cierre de Maxton Hall contará nuevamente con Harriet Herbig-Matten en el papel de Ruby y Damian Hardung como James, quienes encabezarán los acontecimientos de la última entrega.

También regresarán Sonja Weißer como Lydia, Eidin Jalali como Graham, Ben Felipe como Cyril, Fedja van Huêt como Mortimer, Runa Greiner como Ember y Justus Riesner como Alistair.

El reparto se completa con Govinda Gabriel como Kesh, Andrea Guo como Lin, Frederic Balonier como Kieran, Eli Riccardi como Elaine y Dagny Dewath como Ofelia.

La continuidad de estos personajes permitirá desarrollar los conflictos personales y las relaciones que forman parte de la historia, especialmente aquellos que serán puestos a prueba durante los últimos seis episodios.

Martin Schreier regresa a la dirección de la última temporada de Maxton Hall

La dirección de la tercera temporada estará nuevamente a cargo de Martin Schreier, mientras que Sandra Stöckmann y Ceylan Yildirim asumirán las funciones de guionistas principales.

El equipo de escritura también contará con Marlene Melchior, Catharina Junk y Aylin Kockler. Por su parte, Ceylan Yildirim, Markus Brunnemann y Eike Adler participarán como productores ejecutivos, mientras que Valentin Debler será productor.

Con la presentación del nuevo tráiler, Prime Video dio a conocer los primeros detalles del cierre de la adaptación literaria de Mona Kasten. La historia de Ruby y James concluirá el 23 de diciembre de 2026, fecha programada para el lanzamiento de los últimos dos episodios de Maxton Hall: El mundo entre nosotros.