INE y trabajadores acuerdan poner fin a paro en Módulos de Credencial para Votar

INE y trabajadores acuerdan poner fin a paro en Módulos de Credencial para Votar

noviembre 9, 2026

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- El Instituto Nacional Electoral (INE) acordó con representantes de los trabajadores de los Módulos de Atención Ciudadana (MAC) otorgar un incremento salarial mínimo de seis por ciento a partir de enero de 2027 y revisar la posibilidad de elevar ese porcentaje, dependiendo de la disponibilidad presupuestal y de las economías que pueda generar el organismo.

Después de este acuerdo, el compromiso de los trabajadores fue que este martes los 841 Módulos de Atención Ciudadana funcionarán al ciento por ciento.

Tras las protestas que paralizaron la operación de cientos de módulos en el país, la consejera presidenta provisional del INE, Blanca Cruz, informó que el acuerdo contempla también atender las deficiencias en las instalaciones, mejorar los insumos y servicios, revisar las jornadas laborales y garantizar el respeto a las prestaciones del personal.

La funcionaria explicó que el seis por ciento constituye el piso del ofrecimiento, debido a que el Instituto identificó recursos propios que podría redistribuir para financiar ese aumento, pero aclaró que cualquier incremento adicional dependerá de la suficiencia presupuestal que se determine una vez conocido el recorte anunciado para el organismo.

“Vamos a revisar con la base mínima del seis por ciento y hasta dónde podamos crecerlo con base en la suficiencia que nosotros tengamos”, señaló.

Cruz precisó que el incremento no podrá aplicarse durante el último bimestre de este año debido a los procedimientos administrativos del cierre del ejercicio presupuestal, por lo que se acordó que entre en vigor en enero próximo.

No descartó que el INE solicite una ampliación presupuestal si resulta necesario para mejorar las condiciones salariales de los trabajadores.

También planteó que durante la segunda mitad de 2027 podrían destinarse ahorros generados en las actividades prioritarias del proceso electoral a resolver necesidades de las juntas ejecutivas y de los módulos.

La negociación también incluyó compromisos para corregir las condiciones materiales en las que trabaja el personal.

Entre las deficiencias identificadas están la falta de mantenimiento de sanitarios, instalaciones y accesos, así como la insuficiencia de papelería, artículos de limpieza, vigilancia y personal encargado del aseo.

Estas necesidades serán atendidas durante noviembre y diciembre, mientras que la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores y el área administrativa realizarán un diagnóstico particular de los 841 módulos que funcionan en el territorio nacional, debido a que las carencias no son iguales en todas las oficinas.

Asimismo, se acordó revisar los días de descanso, respetar los 30 minutos destinados a tomar alimentos durante la jornada y reforzar el cumplimiento de las disposiciones que garantizan permisos y prestaciones laborales.

Otro de los puntos centrales fue garantizar que no existan represalias contra quienes participaron en las movilizaciones.

Cruz aseguró que desde el sábado se distribuyó una circular a todas las delegaciones para instruir que se permitieran las manifestaciones, las ausencias justificadas, la colocación de pancartas y el trabajo bajo protesta.

“No iba a haber ningún acto administrativo levantado, ningún descuento ni ninguna represalia”, sostuvo.

Advirtió que cualquier señalamiento sobre posibles amenazas o intimidaciones por parte de funcionarios de las juntas locales y distritales será revisado de manera particular.

En cuanto a las afectaciones a los servicios, la consejera Carla Humphrey informó que, de los 841 módulos fijos, semifijos y móviles, 297 permanecían en operación y 544 estaban sin servicio, lo que representaba 35.3 y 64.7 por ciento, respectivamente.

Las entidades con mayor número de módulos operando eran Estado de México, Veracruz, Guanajuato, Puebla, Zacatecas, Tamaulipas y Querétaro. En contraste, Baja California Sur, Nuevo León y Tlaxcala tenían todos sus centros de atención sin servicio.

Humphrey aseguró que, tras los acuerdos alcanzados, el compromiso era que este martes todos los módulos estuvieran nuevamente en funcionamiento.

Las citas que no pudieron atenderse serían reprogramadas durante la semana y se establecerían filas diferenciadas para quienes únicamente acudieran a recoger su credencial para votar.

La consejera también expresó que la inconformidad de los trabajadores por los presuntos actos de corrupción y conflictos de interés conocidos en el Instituto era compartida por las propias autoridades electorales.

Afirmó que las investigaciones internas y externas acordadas por el Consejo General son relevantes para esclarecer los hechos y recuperar la confianza del personal.