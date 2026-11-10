Nuevo presidente de Paraguay exige la renuncia a todos sus ministros

noviembre 9, 2026

Apenas tres días después de haber asumido la Presidencia de Paraguay tras la destitución de Santiago Peña, Pedro Alliana instruyó este lunes a todos los ministros, secretarios y máximas autoridades de distintas instituciones públicas que pongan sus cargos a disposición, en el marco de una profunda reorganización administrativa derivada del escándalo vinculado a Ueno Bank.

A través de un mensaje difundido en sus canales oficiales, el mandatario señaló que la medida busca fortalecer la coordinación del gobierno y garantizar una gestión eficiente enfocada en las prioridades de la ciudadanía, mientras las instituciones continúan operando con normalidad.

⇒ La decisión de Alliana se produce en un momento de alta tensión política en el país sudamericano, detonado por las investigaciones judiciales y los procesos de destitución que afectaron a la administración anterior, encabezada por Santiago Peña.

“Mi objetivo es fortalecer la coordinación del gobierno y garantizar una gestión más eficiente, enfocada en las prioridades de los paraguayos”, escribió.

Se precisó que la solicitud está dirigida a ministros y ministras del Poder Ejecutivo, secretarios ejecutivos con rango ministerial, así como presidentes y máximas autoridades de organismos autónomos, autárquicos y descentralizados, entidades financieras públicas y empresas estatales.

La disposición comprende únicamente puestos de libre designación y remoción, cuya permanencia depende de la decisión discrecional del Poder Ejecutivo, de acuerdo con la Ley 7445/2025, de la Función Pública y del Servicio Civil, y la Ley 7278/2024, que regula la Organización Administrativa del Estado.

⇒ El oficio también establece que están fuera de la solicitud las autoridades cuya designación o remoción se encuentre sujeta a un periodo legal, a un acuerdo o a la intervención de otro órgano del Estado, así como aquellas que, conforme a sus respectivas leyes orgánicas, sólo pueden ser removidas cuando se configuren determinadas causas establecidas legalmente.

Con esta solicitud general de renuncias en los cargos de confianza, el nuevo Ejecutivo de Paraguay busca limpiar la imagen institucional y redefinir los cuadros de gobierno para hacer frente a las secuelas políticas y económicas del caso que sacude a la cúpula del poder paraguayo.