Llega a México la vacuna de alta dosis para mayores de 60 años, el grupo que concentra el 70% de las hospitalizaciones por influenza

Llega a México la vacuna de alta dosis para mayores de 60 años, el grupo que concentra el 70% de las hospitalizaciones por influenza

noviembre 9, 2026

México cuenta por primera vez con una vacuna de alta dosis contra influenza específicamente formulada para cubrir las necesidades de protección de las personas mayores de 60 años, una población con mayor riesgo de complicaciones graves asociadas a esta enfermedad.

Con más de 10 años de uso clínico y más de 328 millones de dosis aplicadas en más de 20 países como Estados Unidos, Canadá y Reino Unido, la vacuna se encuentra disponible en consultorios, clínicas y farmacias del sector privado para la temporada 2026-2027.

¿Por qué una vacuna contra influenza diseñada para mayores de 60?

La carga de la influenza en este grupo es considerable, ya que aproximadamente el 70% de las hospitalizaciones y el 85% de las muertes asociadas a influenza ocurren en personas mayores de 60 años. Además, es cuando se concentra una alta prevalencia de enfermedades cardiovasculares, diabetes, obesidad, enfermedad renal crónica e hipertensión, condiciones que incrementan el riesgo de desenlaces graves.

A medida que las personas envejecen, el sistema inmunológico experimenta cambios naturales conocidos como inmunosenescencia, un proceso que reduce la capacidad del organismo para responder ante infecciones y generar una protección óptima frente a enfermedades como la influenza.

Por ello, se desarrolló una vacuna de alta dosis específicamente diseñada para compensar la baja en las defensas en las personas de 60 años en adelante, con una cantidad de antígeno cuatro veces mayor que la vacuna convencional para que el organismo del adulto mayor produzca suficientes anticuerpos y logre una protección real y duradera para la temporada.

La vacuna se aplica en una sola dosis por temporada, vía intramuscular a través de una jeringa prellenada lista para usar.

Respaldo científico robusto y seguridad

El respaldo detrás de esta vacuna es contundente: un estudio publicado en el New England Journal of Medicine, que evaluó a casi 32 mil adultos mayores, comprobó que la versión de alta dosis es un 24.2% más efectiva para evitar que se enfermen de influenza.

Además, resultados recientes del programa internacional FLUNITY, que analizó información de 466,000 adultos mayores, mostraron que la vacuna de alta dosis se asocia con reducciones significativas en hospitalizaciones relacionadas con enfermedades respiratorias, cardiovasculares e insuficiencia cardiaca, particularmente entre personas que viven con diabetes, enfermedad renal crónica, obesidad y otros factores de riesgo cardiometabólico.

El perfil de seguridad de la vacuna de alta dosis es similar al de las vacunas tradicionales; las reacciones más comunes son leves y locales, como molestia o enrojecimiento pasajero en el brazo donde se aplica.

Influenza, infartos y pérdida de independencia

Los beneficios de la vacuna son particularmente relevantes ya que la influenza no solo afecta las vías respiratorias. Diversos estudios han demostrado que la influenza puede aumentar hasta diez veces el riesgo de un infarto agudo de miocardio y hasta ocho veces el riesgo de un evento vascular cerebral.[xiii] Por ello, especialistas consideran que la vacunación contra la influenza también contribuye a proteger la salud cardiovascular, ya que se ha demostrado una reducción del 21.3% en hospitalización por falla cardiaca.

Uno de los efectos menos visibles, pero más importantes para los adultos mayores y sus familias, es la pérdida de independencia funcional. De acuerdo con investigaciones, aproximadamente 23% de los adultos mayores que desarrollan influenza presentan deterioro funcional o pérdida de independencia para realizar actividades cotidianas, incluso después de recuperarse de la infección.

Además de sus implicaciones clínicas, la influenza representa una carga económica considerable para las familias mexicanas. De acuerdo con análisis de siniestralidad del mercado privado mexicano, basados en información de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF), el gasto médico de una persona mayor de 65 años puede ser hasta seis veces superior al de un adulto entre 25 y 44 años.

Asimismo, se estima que una hospitalización por influenza en personas mayores de 60 años en el sector privado puede superar los 328 mil pesos, sin considerar gastos indirectos asociados al cuidado del paciente, pérdida de ingresos de familiares o necesidades de rehabilitación posteriores.

Ante el inicio de la temporada de influenza 2026-2027, los especialistas recomiendan que todos los adultos mayores consulten con su médico sobre las alternativas de vacunación disponibles y evalúen cuál es la opción más adecuada de acuerdo con su edad, condición de salud y factores de riesgo.