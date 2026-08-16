Mantiene SEGOB la recepción de solicitudes para el programa Veracruz en el Corazón

Mantiene SEGOB la recepción de solicitudes para el programa Veracruz en el Corazón

agosto 16, 2026

>Brinda orientación, acompañamiento y asesoría para facilitar el proceso de reunificación familiar.

Xalapa, Ver., domingo 16 de agosto de 2026.- El Gobierno de Veracruz, a través de la Secretaría de Gobierno, mantiene la recepción de solicitudes y documentación del programa Veracruz en el Corazón, dirigido a personas adultas mayores originarias o residentes de los municipios de la entidad que deseen volver a encontrarse con sus familiares radicados en Estados Unidos.

El programa, a cargo de la Dirección General de Atención a Migrantes, brinda orientación, acompañamiento y asesoría durante las distintas etapas del proceso, así como información sobre los requisitos y la documentación necesaria.

Para recibir atención, las personas interesadas pueden acudir a las oficinas ubicadas en Palacio Federal, 2.º piso, calle Zamora s/n, esquina con Diego Leño, en Xalapa, Veracruz, o comunicarse a los teléfonos 228 820 3313 y 228 820 3319, o desde Estados Unidos al 1 866 239 4086, de 08:30 a 16:30 horas.

También pueden acercarse al enlace municipal de Atención a Migrantes de su Ayuntamiento o acudir directamente a la Dirección General de Atención a Migrantes, donde recibirán asesoría personalizada sobre los requisitos y el proceso correspondiente.

Veracruz en el Corazón parte de una realidad que viven muchas familias veracruzanas, por ello, el programa brinda información y acompañamiento a las personas adultas mayores que mantienen pendiente el reencuentro con sus seres queridos.

Detrás de cada solicitud hay historias familiares que esperan volver a compartir momentos cotidianos: sentarse nuevamente a la mesa, conocer a las nuevas generaciones, conversar frente a frente y recuperar el abrazo que la distancia ha postergado.