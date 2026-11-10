Harfuch recibe a director de la DEA

noviembre 9, 2026

Revisan cooperación contra el crimen organizado

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, sostuvo una reunión con Terrance Cole, director de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), para revisar la agenda bilateral de cooperación en materia de seguridad.

A través de sus redes sociales, el funcionario mexicano informó que el encuentro estaba programado desde octubre pasado y tuvo como propósito dar seguimiento a distintos mecanismos de colaboración entre México y Estados Unidos.

Entre los temas abordados destacó el intercambio de información sobre estructuras delictivas, investigaciones financieras, solicitudes de colaboración pendientes y seguimiento a procesos de extradición, siempre por conducto de las autoridades competentes.

García Harfuch señaló que durante la reunión coincidió con Cole en la importancia de fortalecer las investigaciones contra las redes criminales generadoras de violencia y avanzar en la detención de objetivos prioritarios para ambas naciones.

Asimismo, destacó la necesidad de frenar el tráfico ilícito de armas hacia México, impedir que los recursos provenientes de la venta de drogas en Estados Unidos lleguen a las organizaciones criminales que operan en territorio mexicano y combatir el tráfico de estupefacientes hacia el mercado estadounidense.

El encuentro se produce en el contexto del fortalecimiento de la cooperación bilateral en materia de seguridad, particularmente en el combate al narcotráfico, el intercambio de inteligencia y las operaciones contra organizaciones criminales que tienen presencia en ambos lados de la frontera.

El titular de la SSPC concluyó subrayando que estos trabajos deben desarrollarse bajo principios de respeto a la soberanía nacional, integridad territorial, responsabilidad compartida, respeto institucional y confianza mutua.