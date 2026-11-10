Sindicato azucarero acuerda incremento salarial de 4.1% en revisión del contrato ley y conforma comisión paritaria rumbo a la jornada de 40 horas

Sindicato azucarero acuerda incremento salarial de 4.1% en revisión del contrato ley y conforma comisión paritaria rumbo a la jornada de 40 horas

noviembre 9, 2026

El Sindicato de Trabajadores de la Industria Azucarera y Similares de la República Mexicana (STIASRM) concluyó el proceso de revisión integral del Contrato Ley de la Industria Azucarera, logrando un acuerdo con el sector empresarial que garantiza la estabilidad laboral de más de 25,000 trabajadores de base en el país, preserva la vigencia del marco contractual por dos años más y conjura el estallamiento de huelga.

El convenio formalizado establece un incremento directo al tabulador salarial del 4.1%, complementado con tres puntos porcentuales (3%) adicionales dirigidos al fortalecimiento de prestaciones sociales, así como un 0.5% específico para amortiguar el impacto de los traslapes salariales, conformando una mejora global del 7.6%.

Este último mecanismo permitirá revisar, a partir de enero, aquellas categorías técnicas y de especialización (como ayudantes de soldador, tornero y mecánico) que habían quedado compactadas frente a los incrementos del salario mínimo general, reactivando los incentivos de capacitación y escalafón interno dentro de las factorías.

Asimismo, el paquete de beneficios incluye la actualización de apoyos sociales clave tasados en Unidades de Medida y Actualización (UMA), elevando la ayuda para gastos de defunción a jubilados de 150 a 180 UMAs, y el seguro de vida de 250 a 300 UMAs, entre otras coberturas.

Al respecto, el Secretario General de la organización gremial, Lorenzo Pale Mendoza, reconoció la voluntad de diálogo en un contexto sectorial complejo, “firmamos un convenio de revisión de contrato viendo la situación tan difícil por la que está atravesando la industria azucarera.

Los industriales siempre buscan bajar los costos de producción, pero hubo un buen entendimiento y un buen diálogo que permitió alcanzar este incremento. Esto demuestra que, tanto por parte de la industria como del sindicato, priorizamos el acuerdo para evitar un estallamiento de huelga”, puntualizó Pale Mendoza.

El dirigente también subrayó la mediación institucional de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), así como la intervención del Gobierno Federal encabezado por la Presidenta Claudia Sheinbaum, cuyas gestiones con cañeros e industriales permitieron estabilizar las condiciones de mercado del azúcar previo a esta negociación.

Estrategia y Comisión Paritaria para la Reducción de la Jornada Laboral

En una segunda vertiente del acuerdo, la representación sindical y la Cámara Nacional de las Industrias Azucarera y Alcoholera establecieron formalmente una Comisión Paritaria Técnica orientada a definir la instrumentación gradual de la semana laboral de 40 horas, salvaguardando la continuidad operativa del sector.

Debido a la naturaleza agroindustrial de la zafra —periodo continuo de molienda de aproximadamente cinco meses que no permite la detención de calderas ni líneas de producción—, las partes acordaron diseñar esquemas operativos personalizados para cada centro de trabajo.

Sobre este proceso, Lorenzo Pale Mendoza detalló la ruta de trabajo convenida, “tenemos que hacerle un traje a la medida a cada ingenio; son 42 secciones en el país y las condiciones de los departamentos son distintas, por lo que no podemos aplicar un convenio generalizado.

La comisión paritaria se dedicará a buscar la ruta para aplicar la reforma sin parar la productividad. En el ciclo de reparación ya laboramos bajo el esquema de 40 horas de lunes a viernes, pero durante la zafra el compromiso hacia el 2027 es garantizar por ley el día de descanso mediante la incorporación de cuadrillas de trabajadores transitorios, con el objetivo de transitar ordenadamente hacia los dos días de descanso para el 2030”.

La incorporación de este modelo de relevos operativos representará una expansión sustancial en las fuentes de empleo eventuales del sector, estimando la integración paulatina de plazas transitorias que permitirán cubrir los descansos legales de las 42 ingenios azucareros -que perteecen a 8 grupos industriales- sin interrumpir el abasto nacional del endulzante.

Finalmente, la dirigencia sindical enfatizó la complejidad operativa que implica sustituir puestos altamente especializados y exclusivos de esta actividad —tales como evaporadores, cabos de agua, tacheros o fogoneros—, perfiles técnicos que requieren años de formación dentro de los propios ingenios y que no se encuentran con facilidad en el mercado laboral externo.

Por esta razón, el sindicato y el sector industrial trabajan de manera coordinada y estrecha en el diseño de la mejor estrategia de cobertura y capacitación, con la meta clara de realizar los ajustes necesarios para dar cabal cumplimiento a las disposiciones de la jornada laboral a partir del primer día de enero de 2027, garantizando en todo momento la continuidad y productividad de la molienda nacional.