OPLE pone a subasta vehículos con reparaciones por más de 2 millones de pesos

OPLE pone a subasta vehículos con reparaciones por más de 2 millones de pesos

octubre 13, 2026

La convocatoria establece que la enajenación de las unidades usadas se realizará el 27 de octubre

Isabel Ortega/Xalapa, Ver.- El Organismo Público Local Electoral (OPLE) de Veracruz convocó a una subasta pública de 29 vehículos usados de su propiedad. Las unidades presentan distintos grados de deterioro y su reparación costaría 2 millones 19 mil 958.52 pesos, monto superior en 734 mil 958.52 pesos a su valor comercial conjunto.

La convocatoria SP/OPLEV-21114001002-001/2026 fue publicada en la Gaceta Oficial del Estado, en el número extraordinario 406 del 12 de octubre. El procedimiento está abierto a personas físicas y morales que cuenten con recursos económicos y capacidad legal para participar.

Fechas y requisitos para participar

Las bases de la subasta tienen un costo de mil pesos y estarán disponibles para su venta hasta el viernes 16 de octubre, en la Dirección Ejecutiva de Administración del OPLE, ubicada en la calle Benito Juárez número 69, entre Revolución y Clavijero, en la zona centro de Xalapa.

La atención para adquirirlas será de 9:00 a 15:00 horas y de 16:00 a 18:00 horas. El pago podrá realizarse en efectivo o mediante transferencia electrónica a nombre del OPLE Veracruz, conforme a los datos bancarios establecidos en la convocatoria.

Las personas interesadas podrán verificar las unidades los días 19 y 20 de octubre, de 10:00 a 13:00 horas, en la calle Sin Nombre, colonia Reserva Territorial, en Xalapa, a un costado del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

El depósito en garantía por vehículo y el registro de postores se efectuarán los días 22 y 23 de octubre, en un horario de 9:00 a 15:00 horas y de 16:00 a 18:00 horas, en las oficinas donde se venden las bases.

El acto de subasta se llevará a cabo el martes 27 de octubre, a las 10:00 horas, en el Auditorio Leonardo Pasquel del OPLE, ubicado en Benito Juárez número 71, entre Revolución y Clavijero, en el centro de Xalapa.

La convocatoria establece que las propuestas económicas deberán presentarse en pesos mexicanos y que las personas participantes tendrán que cumplir los requisitos previstos en las bases. El organismo también se reservó la facultad de verificar la autenticidad, legalidad y vigencia de los documentos presentados durante cualquier etapa del procedimiento.

Vehículos que serán subastados

El inventario incluye dos camionetas Suburban modelo 2007, dos automóviles Mitsubishi Lancer 2010, 20 camionetas Nissan Pick Up de los modelos 2006 y 2007, así como unidades Ford Econoline Wagon y Ranger.

El dictamen determinó la baja y desincorporación de los vehículos del parque oficial debido a su deterioro y a la pérdida parcial o total de su funcionalidad.

La relación detallada de las unidades, así como las condiciones y requisitos para participar, deberá consultarse en las bases de la subasta pública.