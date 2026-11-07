IMSS confirma que cinco trabajadores fueron detenidos en Veracruz

noviembre 7, 2026

Redacción/Xalapa.- El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Veracruz Sur confirmó que cinco de las personas detenidas recientemente en la entidad son trabajadores de la institución en la región de Córdoba y Orizaba.

A través de un comunicado, el organismo aclaró que ninguno de los empleados involucrados desempeñaba funciones relacionadas con el manejo de recursos, compras o insumos.

Asimismo, señaló que hasta el momento no ha recibido una notificación oficial sobre los hechos que se les atribuyen, aunque aseguró que colaborará plenamente con las autoridades, respetando el debido proceso y la presunción de inocencia.

El IMSS indicó que se aplicarán las medidas laborales correspondientes conforme avance la situación jurídica de los trabajadores.

Finalmente, informó que la atención médica en la Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 61 de Córdoba y en el Hospital General Regional (HGR) No. 1 de Orizaba continúa con normalidad. Además, precisó que la doctora Liliana Rodríguez Gutiérrez quedó como encargada de la dirección de la UMF 61.