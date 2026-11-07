Frente frío 4 podría activarse este lunes y martes en Veracruz

noviembre 7, 2026

Ariadna García/Xalapa, Ver. El Frente Frío número 4 podría reactivarse entre lunes y martes, lo que provocaría que las lluvias y el evento de norte previstos para este fin de semana se extiendan hasta los primeros días de la semana que está por iniciar, informó la meteoróloga de Conagua, Jessica Luna Lagunes.

Explicó que actualmente el sistema se localiza sobre el norte y noreste del Golfo de México, acompañado de una vaguada, condiciones que favorecerán el incremento de las precipitaciones, principalmente en la zona norte de Veracruz.

Indicó que para este sábado y domingo se prevé una disminución en la intensidad de las precipitaciones, aunque se mantendrían condiciones de cielo nublado, nieblas y lloviznas, con lluvias de ligeras a moderadas.

Sin embargo, advirtió que el Servicio Meteorológico Nacional contempla la posibilidad de que el Frente Frío número 4 vuelva a fortalecerse entre lunes y martes.

«De ser así, el evento del norte que se estaba previendo para este fin de semana se estaría yendo más hacia la tarde del lunes, mañana del día martes», explicó.