Esperan derrama de hasta 400 mdp en el Buen Fin este año

Esperan derrama de hasta 400 mdp en el Buen Fin este año

noviembre 6, 2026

Ariadna García/Xalapa, Ver. Para la edición 2026 de El Buen Fin, que se desarrollará del viernes 13 al martes 17 de noviembre, la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) de Xalapa proyecta una derrama económica de entre 380 y 400 millones de pesos.

El presidente Luis Francisco Llera señaló que esta campaña comercial representa una oportunidad para fortalecer las ventas de los negocios establecidos.

Recordó que durante la edición de 2025 se registró una derrama económica estimada de entre 330 y 350 millones de pesos, por lo que la expectativa para este año es superar esas cifras.

«Para esta edición, pues el reto es mejorarlo, que llegue a los 380 y hasta los 400 millones de pesos», expresó el presidente de Canaco Xalapa.

Detalló que durante El Buen Fin 2025 participaron más de mil 200 establecimientos registrados en la plataforma oficial. Para este año se espera superar esa cantidad, aunque reconoció que numerosos negocios ofrecen descuentos sin formalizar su inscripción.