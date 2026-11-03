Xalapa vivirá noche de terror con concierto inmersivo y sinfónico en Sala Tlaqná

noviembre 3, 2026

Juan David Castilla

Con una puesta en escena que combinará música sinfónica en vivo, proyecciones inmersivas y representaciones teatrales, la compañía Light Immersive presentará un concierto temático de Halloween el próximo sábado 7 de noviembre a las 20:00 horas en la Sala Tlaqná de la capital veracruzana.

Sergio Ledesma, integrante del equipo organizador de Light Immersive, dio a conocer en entrevista que el espectáculo reunirá a más de 60 artistas en el escenario, entre los que destacan más de 30 músicos de orquesta y una treintena de actores en interpretación continua.

El proyecto busca ofrecer una experiencia distanciada de las festividades infantiles o cómicas que habitualmente acompañan a la temporada, enfocándose en la recreación interpretativa de bandas sonoras emblemáticas del cine de terror.

De acuerdo con el organizador, el repertorio musical contempla partituras e interpretaciones de producciones icónicas del género cinematográfico de suspenso y horror, tales como “El exorcista, El aro y Halloween”, entre otros temas reconocidos por las audiencias seguidoras del género.

Debido al carácter de las proyecciones visuales y a la intensificación escénica de las representaciones en vivo, los promotores recomendaron la asistencia para personas de 15 años en adelante, al considerar que la puesta contempla momentos de ambientación visual y auditiva de fuerte impacto.

Ledesma detalló que los accesos económicos para presenciar la función oscilan entre los 399 y los 650 pesos, en función de la zona y localidad elegida por los asistentes dentro del recinto cultural.

Los boletos se encuentran disponibles para el público en general en los puntos de venta habilitados en las taquillas de la Sala Tlaqná, en los módulos de Empresas UV y en las instalaciones del Museo de Antropología de Xalapa (MAX).