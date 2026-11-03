Inician obras nocturnas en avenida Lázaro Cárdenas; cerrarán un carril entre Araucarias y El Juguete

Inician obras nocturnas en avenida Lázaro Cárdenas; cerrarán un carril entre Araucarias y El Juguete

noviembre 3, 2026

Los trabajos de rehabilitación se realizarán de domingo a jueves, de 22:00 a 5:00 horas; durante el día la circulación se mantendrá con normalidad.

Xalapa, Ver.– Este martes iniciarán los trabajos de rehabilitación del tramo Araucarias-Puente El Juguete de la avenida Lázaro Cárdenas, correspondiente a la carretera Xalapa–Veracruz. Las obras se realizarán durante la noche y contemplan el cierre temporal de uno de los carriles, por lo que se pide a los automovilistas extremar precauciones.

El Centro SICT Veracruz informó que, para reducir las afectaciones al tránsito, las labores se llevarán a cabo de domingo a jueves, en un horario de 22:00 a 5:00 horas.

La cuadrilla comenzará los trabajos a la altura de Plaza El Juguete, con el fresado de la superficie de rodamiento de uno de los carriles y la posterior colocación de carpeta asfáltica.

Durante las intervenciones, el carril en rehabilitación permanecerá cerrado, mientras que el otro continuará abierto a la circulación. Para facilitar el tránsito y brindar seguridad a los conductores, habrá coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno.

El organismo precisó que, una vez concluidas las labores nocturnas, durante el día la circulación se mantendrá de manera normal.

El Centro SICT Veracruz exhortó a los automovilistas a respetar los señalamientos, conducir con precaución y atender las indicaciones del personal que se encuentre en la zona de trabajo.

La dependencia reportó que por este tramo carretero circulan diariamente entre 18 mil 772 y 41 mil 308 vehículos.