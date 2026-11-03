Se registra primera helada de la temporada en Las Vigas 

noviembre 3, 2026

Yhadira Paredes

Xalapa, Ver.- La jefa del Departamento de Hidrometereología de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Jessica Luna Lagunes confirmó que se registró en el municipio de Las Vigas, la primera helada de la temporada invernal 2026-2027 en Veracruz.

«Apenas el día de hoy por la mañana nos compartieron algunas fotografías de una helada ligera en lo que fue el municipio de Las Vigas de Ramírez, donde se ve que algunas hojas de árboles y el pasto pues presenta precisamente este tipo de helada blanca», explicó.

Asimismo, sobre las temperaturas dijo que la más baja registrada al día de hoy es de 0 °C en la localidad de Zalayeta, municipio de Perote; en Las Vigas, la mínima fue de 5 °C.

«Muy posiblemente en algunas otras comunidades de Las Vigas, esta temperatura también estuvo muy cerca de los 0 °C. Ya se han registrado otras heladas, pero más hacia lo que es la sierra de Puebla, y bueno, podríamos decir que hoy se registra la primera helada en la entidad veracruzana, que fue precisamente en el municipio de Las Vigas de Ramírez.»

La funcionaria estatal señaló que la temporada de heladas inició el pasado 1 de octubre y concluyen hasta el mes de mayo.