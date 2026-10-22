Atienden daños en la red carretera de Veracruz tras el Frente Frío 2

octubre 22, 2026

El director general del Centro de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) en Veracruz, Luis Manuel Pimentel Miranda, informó en entrevista para En Contacto que se atienden en tiempo y forma las afectaciones en la red carretera del estado derivadas del paso del Frente Frío número 2.

Asimismo, llamó a la población a evitar tirar basura en las carreteras, pues los residuos provocan inundaciones y encharcamientos, además de generar gastos adicionales para su recolección. Precisó que mensualmente se retiran alrededor de 600 metros cúbicos de basura de las vías carreteras.