Evacuan familias de Uxpanapa, ante crecimiento del río

octubre 20, 2026

*Elementos de la Guardia Nacional, Marina, Ejército y Secretaría de Seguridad resguardar familias y su patrimonio

Yhadira Paredes

Xalapa, Ver.- Se mantiene la emergencia en el sur del estado de Veracruz por la presencia del Frente Frío Número 2, informó la gobernadora Rocío Nahle García, quien dijo que desde temprana hora se ordenó la evacuación de las familias que habitan en zonas cercanas a la riviera del cuerpo de agua.

En entrevista, la mandataria dijo que han sido más de 12 horas de lluvia intensa continua, por lo que se registran anegaciones en colonias cercanas al río de varios municipios, entre ellos Coatzacoalcos, Nanchital y Las Choapas.

“Se supone que el día de hoy vayan disminuyendo las precipitaciones, pero en la zona sur tenemos mucha agua, en Nanchital, Minatitlán. En Minatitlán no hay tanta anegación, sin embargo, el nivel del Uxpanapa nos está mostrando un nivel muy alto, ya se indicó que la gente de aquella zona se resguarde, estamos esperando que en Mina se tenga un aumento en el nivel del río”.

Indicó que a las 10 de la mañana se llevará a cabo la reunión con del Consejo Nacional de Emergencias en el municipio de Minatitlán, en el que participará la coordinara nacional de Protección Civil, Laura Velázquez, personal de la Comisión Nacional del Agua, Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, así como representantes de la Marina, Ejército Mexicano y Guardia Nacional.

El llamado, dijo la Gobernadora, es a la población para que sepan que sigue la alerta y que se resguarden en zonas seguras, en los albergues habilitados, además de que se suspendieron clases nuevamente en 10 municipios.

Asimismo, Nahle García destacó que se mantienen desplegadas las fuerzas de seguridad para resguardar a la población y su patrimonio.

“Traemos más 250 elementos de Marina en coatzacoalcos, 200 del Ejército, Guardia Nacional, muchísimos elementos de Secretaría de Seguridad Pública (SSP) que los hemos repartido en Coatzacoalcos en diferentes zonas, en Nanchital, Agua Dulce y Minatitlán”.

PRESAS SUBEN RAPIDO DE NIVEL

Por otra parte, la mandataria de Veracruz destacó que se monitorea de manera permanente el nivel de las diferentes presas Canseco y La Cangrejera, la primera con un nivel de 96 por ciento de su capacitad y la segunda con un 95, de acuerdo al reporte de las 7 de la noche del lunes.

“Las indicaciones de Coatzacoalcos era proteger a las personas del ejido La Cangrejera por un posible desfogue de la presa, por lo que se tomaron las precauciones necesarias”.

La gobernadora Nahle García refirió que una vez que pase la emergencia, como ocurre cuando se presenta un fenómeno natural, autoridades y población, de manera coordinada iniciarán las labores de limpieza y recuperación.

Lamentó la muerte de cuatro personas en Villa Allende, donde su casa fue aplastada por una barda, en una zona de alto riesgo, así como el de seis personas más en Las Choapas.



Sobre este último caso, explicó que se trata de un accidente derivado de la introducción a la vivienda de un motogenerador de electricidad que ocasionó la muerte por intoxicación de monóxido de carbono.

“Comentar el tema de las seis personas en Las Choapas, fue un accidente de un motogenerador de electricidad que tenían dentro de su vivienda y llevó al fallecimiento, es una situación indirecta, no fue derivado de alguna lluvia”.

Finalmente, la gobernadora Rocío Nahle exhortó a la población a seguir las indicaciones de Protección Civil y garantizó que todos los recursos del estado se usan para atender esta contingencia, pues si bien el Frente Frío 2 ha dejado daños materiales, lo más importante es salvaguardar las vidas de las y los veracruzanos.