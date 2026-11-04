PlayStation sube la guardia ante la llegada de GTA 6

noviembre 3, 2026

La llegada de Grand Theft Auto VI también representa un desafío para la seguridad de PlayStation 5, Sony lanzó una nueva actualización del sistema que, de acuerdo con reportes de la industria, será un requisito para ejecutar el esperado videojuego de Rockstar Games. La medida llega en medio de los avances de la comunidad de hackers para vulnerar las protecciones de la consola y abrir la puerta a la piratería.

La actualización corresponde al firmware 26.07-14.22.00, publicado el dos de noviembre y con un tamaño aproximado de 1.2 GB. Las notas oficiales de Sony únicamente mencionan que incorpora correcciones de seguridad en el software del sistema.

Aunque la compañía no ha confirmado que el parche esté relacionado específicamente con GTA 6, el rastreador PlayStation Game Size reportó que el juego exigirá contar con la versión 14.22.00.00 para funcionar en PS5 y PS5 Pro. Esto significa que quienes mantengan sus consolas en versiones anteriores podrían tener que actualizarlas antes de jugar.

Sony intenta cerrar las puertas a los hackers

La nueva actualización forma parte de una serie de movimientos de Sony para proteger su consola. A finales de septiembre, la comunidad de hackers consiguió desarrollar un método de jailbreak compatible con versiones del firmware que iban de la 7.00 a la 13.60, lo que permitió modificar el sistema y ejecutar software no autorizado.

Este tipo de vulnerabilidades representa un riesgo para la distribución de videojuegos, pues puede facilitar la ejecución de copias no oficiales. El problema para Sony es que cada actualización de seguridad obliga a los investigadores a buscar nuevas formas de vulnerar el sistema.

La compañía ya había lanzado el firmware 14.20 el 21 de octubre, apenas unas semanas después de que comenzaran a difundirse nuevos avances sobre el desbloqueo de PS5. Aunque sus notas no mencionaron correcciones de seguridad, la actualización fue interpretada por distintos medios especializados como parte de los esfuerzos para reforzar la consola.

Ahora, con la versión 14.22, Sony vuelve a elevar los requisitos de seguridad justo antes de uno de los lanzamientos más importantes de la industria. Según los reportes, la compañía podría publicar nuevos parches conforme se acerque el estreno.

GTA 6 tiene previsto llegar el 19 de noviembre de 2026 a PlayStation 5 y Xbox Series X|S. Ni Sony ni Rockstar han explicado oficialmente el motivo del requisito de firmware señalado por el rastreador, por lo que no está confirmado que la actualización se haya diseñado exclusivamente para evitar la piratería del nuevo título.