Veracruz espera chubascos y cambios de temperatura durante el día

octubre 27, 2026

Para hoy, la tormenta tropical Vance se localizará al suroeste de las costas de Colima y Jalisco; su circulación mantendrá lluvias puntuales muy fuertes en zonas de Colima y Jalisco; y puntuales fuertes en zonas de Michoacán y Nayarit; además de rachas de viento y oleaje elevado en costas de dichas entidades. Por otra parte, canales de baja presión que se extenderán sobre el interior de la República Mexicana, en combinación con el ingreso de aire húmedo del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, además de inestabilidad atmosférica, originarán lluvias puntuales fuertes en zonas de Sinaloa, Durango y Zacatecas; chubascos en Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Aguascalientes, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Estado de México, Ciudad de México, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo; y lluvias aisladas en Chihuahua, Tlaxcala y Morelos.

El Servicio Meteorológico Nacional vigila la evolución y trayectoria de la tormenta tropical Vance del océano Pacífico.

Para mayor información consultar:

https://smn.conagua.gob.mx/es/pronosticos/avisos/aviso-de-ciclon-tropical-en-el-oceano-pacifico

Las lluvias fuertes a muy fuertes podrían acompañarse con descargas eléctricas, además de generar encharcamientos e inundaciones

Las rachas de viento podrían derribar árboles y anuncios publicitarios

Los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y en zonas urbanas

Pronóstico de lluvias para hoy 27 de octubre de 2026:

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Jalisco (oeste) y Colima (costa).

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Sinaloa (sur), Durango (sur), Zacatecas (sur), Nayarit y Michoacán (costa).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León, Aguascalientes, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Estado de México, Ciudad de México, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Chihuahua, Morelos y Tlaxcala.

Pronóstico de temperaturas máximas para hoy 27 de octubre de 2026:

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Sonora (sur) y Sinaloa (norte).

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Baja California Sur, Nuevo León (este), Durango (oeste), Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca (costa), Chiapas (costa), Tamaulipas (oeste), Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.



Pronóstico de temperaturas mínimas para la mañana de hoy 27 de octubre de 2026:

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C: zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas altas de Estado de México, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Veracruz, Oaxaca y Chiapas.

Pronóstico de viento y oleaje para hoy 27 de octubre de 2026:

Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: costas de Jalisco, Colima y Michoacán (oeste); y de componente norte: Oaxaca (istmo y golfo de Tehuantepec).

Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Sonora, Chiapas, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala y Tamaulipas, así como en costas de Nayarit, Yucatán y Quintana Roo.



Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura: costas de Jalisco, Colima y Michoacán (oeste).

Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: golfo de Tehuantepec (Oaxaca) y costas de Nayarit, Yucatán y Quintana Roo.

Pronóstico por regiones:

Valle de México: En el transcurso del día cielo medio nublado a nublado. Por la mañana, ambiente fresco a frío en la mayor parte de la región. Durante la tarde, ambiente templado a cálido, con intervalos de chubascos en Ciudad de México y Estado de México. La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 9 a 11 °C y la máxima de 23 a 25 °C. Para Toluca, Edo. Méx., se prevé temperatura mínima de 4 a 6 °C y máxima de 18 a 20 °C. Viento de dirección variable de 5 a 15 km/h con rachas de hasta 30 km/h en zonas de la Ciudad de México y del Estado de México.

Península de Baja California: Por la mañana, cielo parcialmente nublado en la región, ambiente templado a cálido en Baja California Sur y fresco en Baja California, con ambiente frío en zonas serranas de dicho estado. Durante la tarde, cielo medio nublado, ambiente cálido en la región, con intervalos de chubascos en Baja California Sur y sin lluvia en Baja California. Viento del oeste y suroeste de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 30 km/h en zonas de Baja California y Baja California Sur.

Pacífico Norte: Por la mañana, cielo parcialmente nublado en la región, ambiente cálido en Sinaloa, fresco en la mayor parte de Sonora y frío en zonas serranas de dicho estado. Durante la tarde, ambiente cálido en la mayor parte de la región, y caluroso en el sur de Sonora y norte de Sinaloa, con cielo medio nublado y lluvias puntuales fuertes en Sinaloa (sur), las cuales podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida. Sin lluvia en Sonora. Viento de componente oeste de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en zonas de Sonora.

Pacífico Centro: En el transcurso del día, cielo nublado con lluvias puntuales muy fuertes en Jalisco (oeste) y Colima (costa), así como lluvias puntuales fuertes en Nayarit y Michoacán (costa), mismas que podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida. Todas las lluvias con descargas eléctricas. Por la mañana, ambiente fresco en la mayor parte de la región, frío con bancos de niebla en zonas altas de Jalisco y Michoacán. Durante la tarde, ambiente cálido, y templado en zonas serranas. Viento de dirección variable en la región, de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h y oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura en las costas de Jalisco, Colima y Michoacán (oeste); y viento con rachas de 30 a 50 km/h acompañado de oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura en la costa de Nayarit.

Pacífico Sur: Cielo nublado en el transcurso del día, con intervalos de chubascos en Guerrero, Oaxaca y Chiapas, acompañados con descargas eléctricas. Por la mañana, ambiente fresco en la mayor parte de la región, frío con bancos de niebla en zonas serranas. Durante la tarde, ambiente cálido, y templado en zonas serranas. Viento de componente norte de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en Oaxaca (istmo y golfo de Tehuantepec); y viento de dirección variable de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en zonas de Chiapas. Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura en Oaxaca (golfo de Tehuantepec).

Golfo de México: En el transcurso del día, cielo medio nublado a nublado. Por la mañana, ambiente templado a cálido en costas, y frío a fresco en zonas altas de Tamaulipas y Veracruz. Durante la tarde, ambiente cálido, y templado en la zona montañosa de Veracruz, con chubascos y descargas eléctricas en Tamaulipas, Veracruz y Tabasco. Viento de componente este de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en zonas de Tamaulipas; y con rachas de hasta 30 km/h en zonas de Veracruz y Tabasco.

Península de Yucatán: En el transcurso del día, cielo medio nublado a nublado. Por la mañana, ambiente templado. Durante la tarde, ambiente cálido con intervalos de chubascos y descargas eléctricas en Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Viento de componente norte de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en costas de Campeche; y de igual intensidad con oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura en costas de Yucatán y Quintana Roo.

Mesa del Norte: En el transcurso del día, cielo medio nublado a nublado. Por la mañana, ambiente fresco en la mayor parte de la región, y frío a muy frío con bancos de niebla en zonas serranas. Durante la tarde, ambiente cálido, y templado en zonas serranas, con lluvias puntuales fuertes en Durango (sur) y Zacatecas (sur); mismas que podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida; asimismo, se prevén lluvias con intervalos de chubascos en Coahuila, Nuevo León, Aguascalientes y San Luis Potosí, todas con descargas eléctricas; además de lluvias aisladas en Chihuahua. Viento de componente este de 10 a 20 km/h en la región, con rachas de 30 a 50 km/h en zonas de Coahuila y Nuevo León, Durango, Zacatecas y San Luis Potosí; y rachas de hasta 30 km/h en zonas de Chihuahua, Durango y Aguascalientes.

Mesa Central: En el transcurso del día, cielo medio nublado. Por la mañana, ambiente frío a fresco con bancos de niebla en la mayor parte de la región. Durante la tarde, ambiente cálido en la mayor parte de la región, y templado en zonas serranas, con intervalos de chubascos en Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y Puebla; y lluvias aisladas en Tlaxcala y Morelos. Viento de dirección variable de 10 a 20 km/h en la región, con rachas de hasta 45 km/h en zonas de Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla y Tlaxcala; y rachas de hasta 30 km/h en zonas de Morelos.

Las lluvias máximas de las últimas 24 horas (en milímetros) se registraron en:

Unión Juárez (San Jerónimo), Chis. 111.0; Los Cabos (El Sauzal), B.C.S. 41.0; Benito Juárez (Puerto Juárez), Q. Roo 20.0; Guadalupe, Zac. 18.0; Valladolid, Yuc. 12.0; Mazatlán (Siqueiros), Sin. y Bahía de Banderas (Gaviotas), Jal. 10.0; Úrsulo Galván (El Naranjillo), Ver. 5.0; San Blas (Islas Marías), Nay. 2.0; La Magdalena Contreras (San Francisco), Cd. de Méx. 0.5 y Matlapa, S.L.P. 0.4.

Las temperaturas máximas (en °C) se registraron en:

Choix, Sin. 38.4; Acapulco, Gro. 36.2; Puerto Ángel, Oax. y Tapachula, Chis. 34.8; Ciudad Constitución, B.C.S. 34.5; Hermosillo, Son. 33.5; Temósachic, Chih. y Observatorio Central Tacubaya, Cd. de Méx. 25.4.

Las temperaturas mínimas (en °C) se registraron en:

San Cristóbal de las Casas, Chis. 3.8; Toluca, Edo. de Méx. 7.4; Pachuca, Hgo. 8.9; Tlaxcala, Tlax. 10.7; Zacatecas, Zac. 10.8 y Aeropuerto Internacional, Cd. de Méx. 13.0.