Prevén lluvias y descargas eléctricas en varias regiones de Veracruz

octubre 22, 2026

Este día, canales de baja presión prevalecerán sobre el interior del territorio nacional, aunados a una vaguada en niveles medios y altos sobre la península de Yucatán y al ingreso de humedad de ambos litorales, originarán lluvias puntuales muy fuertes en Veracruz (norte y sur), Oaxaca (norte) y Chiapas (sur); así como chubascos y lluvias fuertes en estados del noreste, occidente, centro, oriente, sur y sureste del país, incluida la península de Yucatán. Por otra parte, el frente frío núm. 3 se extenderá sobre el noroeste de México, en interacción con una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera y con las corrientes en chorro polar y subtropical, ocasionarán chubascos, lluvias y vientos fuertes en el noroeste y norte de México. Así mismo, se prevén rachas de viento de 40 a 60 km/h con posible formación de torbellinos en Sonora (norte) y Chihuahua (noroeste). La masa de aire polar que generó al frente núm. 2 mantendrá ambiente frío a muy frío durante la mañana y noche en estados de la Mesa del Norte y la Mesa Central, además de viento de componente norte y oleaje elevado en el istmo y golfo de Tehuantepec. Finalmente, la tormenta tropical Vance del océano Pacífico, se localizará a más de 700 km al sur de las costas de Guerrero.

El Servicio Meteorológico Nacional vigila el ingreso y efectos de frente frío núm. 3. Para mayor información consultar:

https://smn.conagua.gob.mx/es/pronosticos/avisos/aviso-de-sistemas-frontales-y-evento-de-norte-en-el-golfo-de-mexico



Las lluvias fuertes a muy fuertes podrían acompañarse con descargas eléctricas y caída de granizo, además de generar encharcamientos e inundaciones.

Las rachas de viento podrían derribar árboles y anuncios publicitarios.

Los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y en zonas urbanas.

Pronóstico de lluvias para hoy 22 de octubre de 2026:



Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Veracruz (norte y sur), Oaxaca (norte) y Chiapas (sur).

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Sonora (noreste), Chihuahua (noroeste, oeste y suroeste), Tamaulipas (sureste), San Luis Potosí (este), Querétaro (norte), Hidalgo (norte y este), Puebla (norte y sureste), Michoacán (costa), Guerrero (costa y sureste), Tabasco (oeste y sur) y Quintana Roo (costa).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California, Sinaloa, Durango, Nuevo León, Jalisco, Colima, Guanajuato, Estado de México, Campeche y Yucatán.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California Sur, Nayarit, Coahuila, Tlaxcala, Morelos y Ciudad de México.

Pronóstico de temperaturas máximas para hoy 22 de octubre de 2026:



Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Sonora (sur) y Sinaloa (norte).

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Baja California Sur, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca (costa), Chiapas (costa), Nuevo León, Tamaulipas, Morelos, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Pronóstico de temperaturas mínimas para hoy 22 de octubre de 2026:



Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Baja California, Chihuahua, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato, Aguascalientes, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Pronóstico de viento y oleaje para hoy 22 de octubre de 2026:



Viento de componente norte de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: Oaxaca (istmo y golfo de Tehuantepec); y de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Veracruz (sur).

Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Baja California y Coahuila; y con posible formación de torbellinos: Sonora (norte) y Chihuahua (noroeste).

Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Baja California Sur, Durango, Nuevo León, Zacatecas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Chiapas, Campeche y Yucatán.



Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura: Oaxaca (golfo de Tehuantepec).

Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costa occidental de la península de Baja California, y costas de Guerrero y Chiapas.

Pronóstico por regiones:

Valle de México: Cielo medio nublado a nublado durante el día. Ambiente fresco y bancos de niebla, y frío en zonas altas. Durante la tarde, ambiente templado a cálido, con chubascos en el Estado de México, así como lluvias aisladas en la Ciudad de México. Todas las lluvias con descargas eléctricas. La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 12 a 14 °C y la máxima de 22 a 24 °C. Para Toluca, Edo. Méx., se prevé una temperatura mínima de 8 a 10 °C y una máxima de 19 a 21 °C. Viento del norte y noreste de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en la región.

Península de Baja California: Cielo medio nublado a nublado en el transcurso del día. Por la mañana, ambiente cálido en Baja California Sur, y templado en Baja California, con ambiente frío en zonas serranas de dicho estado. Durante la tarde, ambiente cálido, con intervalos de chubascos en Baja California y lluvias aisladas en Baja California Sur. Viento del oeste y suroeste de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h y posibles tolvaneras en zonas de Baja California; así como viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en zonas de Baja California Sur. Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura en la costa occidental de la península.

Pacífico Norte: Cielo medio nublado a nublado en el transcurso del día. Por la mañana, ambiente cálido, y fresco a templado en el noroeste de Sonora y en sierras de la región. Durante la tarde, ambiente cálido, y caluroso en el sur de Sonora y norte de Sinaloa; lluvias puntuales fuertes en Sonora (noreste), mismas que podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida; así como intervalos de chubascos en Sinaloa. Todas las lluvias con descargas eléctricas. Viento de componente oeste de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h y posible formación de torbellinos en Sonora (norte); y viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 40 km/h en zonas de Sinaloa.

Pacífico Centro: Cielo medio nublado a nublado en el transcurso del día. Por la mañana, ambiente fresco, y frío con bancos de niebla en zonas altas de Jalisco y Michoacán. Durante la tarde, ambiente cálido; con lluvias puntuales fuertes en Michoacán (costa); mismas que podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida; así como intervalos de chubascos en Jalisco y Colima; y lluvias aisladas en Nayarit. Todas las lluvias con descargas eléctricas. Viento de dirección variable de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en zonas de Jalisco; así como viento de 5 a 15 km/h y rachas de hasta 30 km/h en el resto de la región.

Pacífico Sur: Cielo nublado la mayor parte del día, con lluvias puntuales muy fuertes en Oaxaca (norte) y Chiapas (sur); además de lluvias puntuales fuertes en Guerrero (costa y sureste), mismas que podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida. Todas las lluvias con descargas eléctricas. Por la mañana, ambiente fresco. Durante la tarde, ambiente cálido, y templado a fresco en sierras de Oaxaca y Chiapas. Viento de componente norte de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h en Oaxaca (istmo de Tehuantepec); viento de dirección variable de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en zonas de Chiapas; y rachas de hasta 35 km/h en Guerrero. Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura en Oaxaca (golfo de Tehuantepec); y oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura en costas de Guerrero y Chiapas.

Golfo de México: Cielo medio nublado a nublado durante el día. Por la mañana, ambiente templado a cálido, y frío a fresco en zonas altas. Durante la tarde, ambiente cálido, y templado a fresco en la zona montañosa de Veracruz; lluvias puntuales muy fuertes en Veracruz (norte y sur) y puntuales fuertes en Tamaulipas (sureste) y Tabasco (oeste y sur); mismas que podrían incrementar los niveles de ríos y arroyos, generar deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida. Todas las lluvias con descargas eléctricas. Viento de componente norte de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en Veracruz (sur); y viento de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 40 km/h en zonas de Tamaulipas y Tabasco.

Península de Yucatán: Cielo medio nublado a nublado en el transcurso del día. Por la mañana, ambiente templado. Durante la tarde ambiente cálido, con lluvias puntuales fuertes en Quintana Roo (costa), mismas que podrían originar inundaciones locales, encharcamientos y visibilidad reducida; e intervalos de chubascos en Campeche y Yucatán. Todas las lluvias con descargas eléctricas. Viento del noreste de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en costas de Campeche y Yucatán.

Mesa del Norte: Cielo medio nublado a nublado en el transcurso del día. Por la mañana, ambiente fresco a templado, y frío a muy frío con bancos de niebla en zonas serranas de Chihuahua y Durango. Durante la tarde, ambiente cálido. Lluvias puntuales fuertes en Chihuahua (noroeste, oeste y suroeste) y San Luis Potosí (este), mismas que podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida; intervalos de chubascos en Durango y Nuevo León; así como lluvias aisladas en Coahuila. Todas las lluvias con descargas eléctricas. Sin lluvia en Zacatecas y Aguascalientes. Viento de componente este de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en zonas de Coahuila y Chihuahua, y con posible formación de torbellinos en este último; viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en zonas de Nuevo León, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí y Aguascalientes.

Mesa Central: Cielo medio nublado a nublado durante el día. Por la mañana, ambiente frío a fresco. Durante la tarde, ambiente templado a cálido, con lluvias puntuales fuertes en Querétaro (norte), Hidalgo (norte y este) y Puebla (norte y sureste), las cuales podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida; e intervalos de chubascos en Guanajuato y lluvias aisladas en Tlaxcala y Morelos. Todas las lluvias con descargas eléctricas. Viento de dirección variable de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en zonas de Guanajuato, Querétaro Hidalgo, Puebla y Tlaxcala.

Las lluvias máximas de las últimas 24 horas (en milímetros) se registraron en:

Coatzacoalcos, Ver., 107.0; Guerrero, Chih., 92.0; Tonalá, Chis., 60.0; Tlalpan, CDMX, 1.5 y Ocoyoacac, Edo. Méx., 0.7.

Las temperaturas máximas (en °C) se registraron en:

Choix, Sin., 41.5; La Paz, B.C.S., 39.1; Hermosillo, Son., 38.0; Colima, Col., 37.0; Puerto Ángel, Oax., 35.6; Tepic, Nay., 34.8; Arriaga, Chis., 34.4; Acapulco, Gro., 34.3; Soto La Marina, Tamps., 34.0 y Tacubaya, CDMX, 21.0.

Las temperaturas mínimas (en °C) se registraron en:

Saltillo, Coah., 9.9; Zacatecas, Zac., 10.3; Tulancingo, Hgo., 11.8; Aguascalientes, Ags., 12.0; San Cristóbal de las Casas, Chis., 12.2; Toluca, Edo. Méx., 12.3; Tlaxcala, Tlax., 12.4; Lagos de Moreno, Jal., 13.4 y Tacubaya, CDMX, 13.8.