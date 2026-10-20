Prevén lluvias intensas y evento de «Norte» en Veracruz

octubre 20, 2026

Este día, el frente núm. 2 se extenderá con características de estacionario sobre el noreste de la península de Yucatán, en interacción con un canal de baja presión sobre el occidente del golfo de México, generará lluvias puntuales intensas en Veracruz (sur); lluvias puntuales muy fuertes en Tabasco (oeste), Oaxaca (noreste) y Chiapas (norte); y chubascos en Puebla (norte), Campeche (suroeste), Yucatán (noreste) y Quintana Roo (sur). La masa de aire polar asociada al frente, mantendrá viento de componente norte y oleaje elevado en la costa sur de Veracruz y en el istmo y golfo de Tehuantepec, así como ambiente frío a muy frío durante la mañana y noche en estados de la Mesa del Norte y la Mesa Central. Por otra parte, canales de baja presión sobre el interior del país, aunados a la corriente en chorro subtropical, inestabilidad atmosférica y el ingreso de humedad, ocasionarán chubascos y lluvias fuertes en estados del noroeste, norte, noreste, occidente y centro del país. Finalmente, los remanentes de Trudy ya no afectan al territorio nacional.

El Servicio Meteorológico Nacional vigila los efectos del frente núm. 2.

Para mayor información del frente frío núm. 2 consultar en:

https://smn.conagua.gob.mx/es/pronosticos/avisos/aviso-de-sistemas-frontales-y-evento-de-norte-en-el-golfo-de-mexico

Las lluvias fuertes a intensas podrían acompañarse con descargas eléctricas y caída de granizo, además de generar encharcamientos e inundaciones.

Las rachas de viento podrían derribar árboles y anuncios publicitarios.

Los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y en zonas urbanas.

Pronóstico de lluvias para hoy 20 de octubre de 2026:

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Veracruz (sur).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Tabasco (oeste), Oaxaca (noreste) y Chiapas (norte).

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Chihuahua (sur), Durango (oeste), Tamaulipas (sureste), Jalisco (costa), Colima, Michoacán (centro) y Guerrero (sureste).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California Sur, Sinaloa, Zacatecas, Nayarit, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Guanajuato, Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México, Puebla (norte), Campeche (suroeste), Yucatán (noreste) y Quintana Roo (sur).

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Sonora, Aguascalientes, Ciudad de México, Morelos y Querétaro.

Pronóstico de temperaturas máximas para hoy 20 de octubre de 2026:

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Sonora (sur) y Sinaloa (norte).

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Baja California, Baja California Sur, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Nuevo León (noreste), Tamaulipas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.





Pronóstico de temperaturas mínimas para hoy 20 de octubre de 2026:



Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas altas de Baja California, Chihuahua, Durango, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Estado de México y Veracruz.

Pronóstico de viento y oleaje para hoy 20 de octubre de 2026:



Viento de componente norte de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: costas de Veracruz (centro y sur) y Oaxaca (istmo y golfo de Tehuantepec), disminuyendo en el transcurso del día.

Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura: costas de Veracruz (sur), Yucatán y Oaxaca (golfo de Tehuantepec).

Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costas de Baja California, Baja California Sur, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Chiapas.

Pronóstico por regiones:

Valle de México: Por la mañana, cielo medio nublado y ambiente frío a fresco con bancos de niebla, así como temperaturas menores a 5 °C en zonas altas de Estado de México. Durante la tarde, ambiente templado a cálido; cielo medio nublado a nublado con intervalos de chubascos en el Estado de México y lluvias aisladas en la Ciudad de México. La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 8 a 10 °C y la máxima de 23 a 25 °C. Para Toluca, Edo. Méx., se prevé temperatura mínima de 5 a 7 °C y máxima de 20 a 22 °C. Viento de componente norte de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 40 km/h en zonas de Ciudad de México y el Estado de México.

Península de Baja California: Cielo medio nublado a nublado en el transcurso del día. Por la mañana, ambiente cálido, y ambiente frío con temperaturas menores a 5 °C en zonas serranas de Baja California. Durante la tarde, ambiente cálido, con lluvias e intervalos de chubascos en Baja California Sur. Sin lluvia en Baja California. Viento del oeste y suroeste de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en zonas de Baja California y Baja California Sur. Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura en la costa occidental de la península.

Pacífico Norte: Cielo medio nublado con chubascos en Sinaloa; así como lluvias aisladas en Sonora; todas las lluvias con descargas eléctricas. Por la mañana, ambiente cálido, y fresco a templado en zonas serranas. Durante la tarde, ambiente caluroso. Viento del oeste de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en zonas de Sonora, y rachas de viento de hasta 40 km/h en zonas de Sinaloa.

Pacífico Centro: Cielo medio nublado a nublado durante el día, con lluvias puntuales fuertes en Jalisco (costa), Colima y Michoacán (centro), mismas que podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida; así como intervalos de chubascos en Nayarit. Todas las lluvias con descargas eléctricas. Por la mañana, ambiente frío a fresco con bancos de niebla en las costas de Nayarit, Jalisco y Colima. Durante la tarde, ambiente cálido, y templado en zonas altas. Viento de dirección variable con rachas de hasta 40 km/h en Jalisco, Colima y Michoacán. Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura en las costas de Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán.

Pacífico Sur: Cielo medio nublado a nublado durante el día, con lluvias puntuales muy fuertes en Oaxaca (noreste) y Chiapas (norte), y puntuales fuertes en Guerrero (sureste), mismas que podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida. Todas las lluvias con descargas eléctricas. Por la mañana, ambiente fresco, y frío en zonas altas. Durante la tarde, ambiente cálido y fresco a templado en zonas serranas de Oaxaca y Chiapas. Viento de componente norte de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h en Oaxaca (istmo de Tehuantepec). Así como viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en zonas de Chiapas; y rachas de viento de hasta 40 km/h en zonas de Guerrero. Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura en Oaxaca (istmo y golfo de Tehuantepec) disminuyendo en el transcurso del día; y de 1.0 a 2.0 metros de altura en costas de Guerrero y Chiapas.

Golfo de México: Cielo medio nublado a nublado durante el día, con lluvias puntuales intensas en Veracruz (sur), lluvias puntuales muy fuertes en Tabasco (oeste) y lluvias fuertes en Tamaulipas (sureste), mismas que podrían incrementar los niveles de ríos y arroyos, generar deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida. Todas las lluvias con descargas eléctricas. Por la mañana, ambiente fresco a templado, y frío en la zona montañosa de Veracruz. Durante la tarde, ambiente cálido, y fresco a templado en zonas altas. Viento de componente norte de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h en costas de Veracruz (centro y sur), y con rachas de viento de hasta 30 km/h en Tabasco. Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura en costas de Veracruz (sur), disminuyendo en el transcurso del día.

Península de Yucatán: Cielo medio nublado a nublado en el transcurso del día, con intervalos de chubascos y descargas eléctricas en Campeche (suroeste), Yucatán (noreste) y Quintana Roo (sur). Durante la mañana, ambiente templado y ambiente cálido durante la tarde. Viento del noreste de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en costas de Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura en las costas de Yucatán.

Mesa del Norte: Cielo medio nublado a nublado en el transcurso del día, con lluvias puntuales fuertes en Chihuahua (sur) y Durango (oeste); mismas que podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida; intervalos de chubascos en Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí y Zacatecas; así como lluvias aisladas en Aguascalientes. Todas las lluvias con descargas eléctricas. Por la mañana, ambiente frío a fresco con bancos de niebla, y temperaturas menores a 5 °C y posibles heladas en zonas serranas de Chihuahua y Durango. Durante la tarde, ambiente cálido, y templado en zonas serranas, Viento de dirección variable de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en zonas de Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas y Aguascalientes.

Mesa Central: Cielo medio nublado a nublado en el transcurso del día. Por la mañana, ambiente frío a fresco, y temperaturas menores a 5 °C en zonas montañosas de Hidalgo, Tlaxcala y Puebla. Durante la tarde, ambiente templado a cálido, con intervalos de chubascos y posibles descargas eléctricas en Guanajuato, Hidalgo, Puebla (norte) y Tlaxcala; así como lluvias aisladas en Querétaro y Morelos. Viento de dirección variable de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en zonas de Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla y Tlaxcala; y rachas de hasta 35 km/h en Morelos.

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Las lluvias máximas de las últimas 24 horas (en milímetros) se registraron en:

Catemaco, Ver., 148.0; Campeche, Camp., 40.0; Huimanguillo, Tab., 37.0 y Siltepec, Chis., 24.0.

Las temperaturas máximas (en °C) se registraron en:

Choix, Sin., 41.2; Hermosillo, Son., 36.5; Ciudad Constitución, B.C.S., 36.0; Tepic, Nay., 34.3; Acapulco, Gro., 33.9; Mérida, Yuc., 33.6; Chetumal, Q. Roo, 33.2; Campeche, Camp., 33.2 y Tacubaya, CDMX, 23.6.

Las temperaturas mínimas (en °C) se registraron en:

Pachuca, Hgo., 7.8; Saltillo, Coah., 9.8; Tacubaya, CDMX, 10.8; Puebla, Pue., 10.8; Querétaro, Qro., 10.9; Zacatecas, Zac., 11.3; Tlaxcala, Tlax., 11.7; Lagos de Moreno, Jal., 12.1 y Aguascalientes, Ags., 13.0.