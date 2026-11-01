Ellos son los académicos de la UV supervisarán el PREP en la elección del 2027

Ellos son los académicos de la UV supervisarán el PREP en la elección del 2027

noviembre 1, 2026

Isabel Ortega

Xalapa, Ver.— El Consejo General del Organismo Público Local Electoral (OPLE) de Veracruz designó a cinco académicos de la Universidad Veracruzana (UV) para integrar el Comité Técnico Asesor del Programa de Resultados Electorales Preliminares (COTAPREP) con miras al proceso electoral local 2026-2027.

El grupo de especialistas cuentan con trayectoria en áreas de tecnologías de la información, estadística, ciencia de datos e investigación de operaciones, y quienes ya han participado en la supervisión de procesos electorales anteriores.

El acuerdo del organismo establece que las facultades del comité son estrictamente consultivas y de supervisión técnica, sin atribuciones u operativas directas sobre la ejecución física del sistema informático, teniendo como objetivo brindar seguimiento científico al diseño e implementación de la herramienta que computará los resultados de la jornada electoral del 6 de junio de 2027 para la renovación de las 50 diputaciones locales.

Trayectoria académica y formación

Los docentes adscritos a la casa de estudios estatal cuentan con formación especializada en instituciones nacionales e internacionales:

Guillermo de Jesús Hoyos Rivera: Doctor en Informática por la Universidad Paul Sabatier de Toulouse (Francia), maestro en Inteligencia Artificial y licenciado en Informática por la UV.

Julia Aurora Montano Rivas: Doctora en Matemáticas por la UV, maestra en Ciencias en Estadística Experimental por la Universidad Antonio Narro y licenciada en Estadística por la UV.

Claudio Rafael Castro López: Doctor en Estadística por la Universidad de Salamanca (España), maestro en Matemáticas por la Universidad de La Habana (Cuba) y licenciado en Estadística por la UV.

María Teresa Cepero García: Doctora en Ciencias de la Computación, maestra en Sistemas Interactivos y licenciada en Ingeniería Ambiental por la UV.