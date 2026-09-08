Investigación de la UV impulsa la inclusión educativa de estudiantes con TDAH

Investigación de la UV impulsa la inclusión educativa de estudiantes con TDAH

septiembre 8, 2026

Juan David Castilla/Xalapa.Brenda Yazmín Castellanos Ramírez, alumna del Doctorado en Investigación Psicológica en Educación Inclusiva de la Universidad Veracruzana (UV), desarrolló un proyecto científico enfocado en la atención pedagógica y conductual de estudiantes de primaria con Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH).

Con esto, ella busca eliminar las barreras de aprendizaje e impulsar entornos escolares de equidad en la educación pública.

La investigación, titulada “Análisis funcional y habilidades adaptativas en estudiantes con trastorno por déficit de atención e hiperactividad”, fue formulada con la asesoría académica de los investigadores Haideé Velásquez Medina y Abraham Manuel Ortiz-Barradas.

La propuesta centra su enfoque en el Análisis Funcional de Conducta (AFC) para evaluar el comportamiento del alumnado no de manera aislada, sino en función de las variables ambientales que anteceden y suceden a sus respuestas dentro del aula de clases.

Castellanos Ramírez, integrante de la segunda generación del posgrado, explicó que el propósito de esta metodología es identificar con precisión la función del comportamiento para diseñar estrategias de intervención individualizadas que reduzcan las conductas disruptivas y fortalezcan las habilidades adaptativas sociales de los menores.

Para la implementación operativa de las estrategias inclusivas, el proyecto se articuló directamente con las Unidades de Servicios de Apoyo a la Educación Regular (USAER), vinculando las herramientas metodológicas del estudio con la labor que realizan los docentes de educación especial en el sistema público.

Al respecto, la coordinadora del doctorado, María Marcela Castañeda Mota, destacó que este programa de posgrado multidisciplinario, que actualmente consolida el ingreso de su tercera generación (2026), responde a los ejes prioritarios de la Rectoría de la UV para generar investigación aplicada con impacto social.

Agregó que el posgrado reúne a profesionales de la pedagogía, medicina, antropología e informática para explorar incluso la aplicación de la inteligencia artificial en favor de los procesos educativos incluyentes.