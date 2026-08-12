Analizan proyecto de extensión de la UV en las Altas Montañas

agosto 12, 2026

• Participa el diputado Esteban Bautista Hernández en una reunión informativa con autoridades municipales y de la Casa de Estudios.

Xalapa, Ver., 12 de agosto de 2026.- El Presidente de la Junta de Coordinación Política de la LXVII Legislatura, diputado Esteban Bautista Hernández, participó en una reunión informativa con autoridades municipales y de la Universidad Veracruzana (UV), en seguimiento a las gestiones emprendidas para la creación de una extensión de la Casa de Estudios en la región de las Altas Montañas.

En presencia del rector de la Universidad, Martín Gerardo Aguilar Sánchez, de los presidentes municipales de Magdalena, Olga Zepahua Tlecuile, de Soledad Atzompa, Romeo Rosales Crisóstomo, y de Huiloapan, Héctor Omar Urbano Dávila, el legislador se congratuló por el interés mostrado en el trabajo realizado por la institución.

Agradeció la sensibilidad de la Casa de Estudios expresada en el propósito de llevar educación a esa demarcación que, dijo, durante muchos años ha sufrido marginación y rezago y cuyas características son dignas de un trabajo serio y profundo como el que realiza la Universidad. Reiteró el compromiso de la LXVII Legislatura de continuar respaldando toda acción en favor de la inclusión y la democratización de la educación.

A su vez, el rector Martín Aguilar refirió los antecedentes de esta reunión y el diagnóstico realizado a través del Centro de Estudios de Opinión y de las visitas a la región para conocer más directamente las necesidades y posibilidades y las formas de abordarlo y lograr así una propuesta sólida, cuyo contenido fue dado a conocer en este encuentro.

Correspondió al secretario académico de la UV, Arturo Aguilar Ye, dar los pormenores del desarrollo del proyecto.