Despliega Policía Municipal a una tercera parte de su corporación en panteones de Xalapa

noviembre 1, 2026

Xalapa, Ver., 1 de noviembre de 2026.- Una tercera parte de la corporación de la Policía Municipal de Xalapa participa en el operativo especial de seguridad implementado con motivo de las celebraciones del Día de Muertos, mediante el despliegue de elementos en los principales panteones de la ciudad, con el propósito de brindar protección y tranquilidad a las familias que acuden a visitar las tumbas de sus seres queridos.

Como parte de estas acciones, policías municipales realizan recorridos a pie y labores de vigilancia en el Panteón Xalapeño, el Antiguo Panteón de Xalapa, Palo Verde, Bosques de Xalapa y Bosques del Recuerdo, donde se establecieron agrupamientos operativos para mantener presencia preventiva y atender oportunamente cualquier situación.

El dispositivo considera, además, el monitoreo permanente de las unidades móviles, las cuales se encuentran disponibles para acudir de manera inmediata ante cualquier eventualidad reportada por el personal desplegado en los cementerios.

A estas labores se sumaron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado, con lo que se fortalece la coordinación interinstitucional para ampliar la cobertura de atención y brindar condiciones de seguridad a quienes participan en estas tradiciones.

Así, el Ayuntamiento de Xalapa mantiene acciones de prevención, vigilancia y proximidad en espacios de alta concentración de personas, para que las familias disfruten en orden y tranquilidad las tradiciones que forman parte de la identidad y la cultura del país.