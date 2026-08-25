Incubación universitaria transforma el conocimiento en soluciones

agosto 24, 2026

Las universidades viven una transformación en la que su responsabilidad ya no se limita a formar profesionales y generar conocimiento, sino que contribuyen a que éste llegue a quienes pueden convertirlo en oportunidades, productos, servicios y soluciones para los grandes desafíos del entorno, expresó Yolanda González Molohua, secretaria de Desarrollo Institucional de la Universidad Veracruzana (UV), al inaugurar el curso Generación de Incubadoras.

En la sala de videoconferencias de la Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información (USBI), subrayó que, ante ese reto, la UV tiene la oportunidad de avanzar como institución educativa de nivel superior emprendedora, innovadora y vinculada con su entorno; es en este proceso de crecimiento donde la creación de una incubadora constituye una acción estratégica.

Por lo anterior, consideró que la Dirección General de Vinculación, a través de la Oficina de Transferencia de Tecnología (OTT), impulsa este curso a cargo de expertos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), como espacio para adquirir conocimientos, desarrollar capacidades y construir colectivamente las bases de una iniciativa que trascienda el ámbito académico.

El curso busca generar condiciones institucionales para que las ideas comprendidas en proyectos se complementen con metodologías actualizadas, expresó Serafín Flores de la Cruz

El propósito de este espacio, dijo, es convertir en capacidades concretas todo el potencial con el que cuenta la comunidad universitaria. “Queremos que las ideas que nacen en las aulas y laboratorios de la Universidad Veracruzana encuentren caminos para desarrollarse, que alumnas y alumnos puedan identificar nuevas oportunidades, y que investigadoras e investigadores encuentren mecanismos para llevar sus resultados a la sociedad, y así la UV fortalezca su papel como agente de transformación”, apuntó la funcionaria.

Por su parte, Serafín Flores de la Cruz, director general de Vinculación, explicó que el curso busca generar las condiciones institucionales para que las ideas comprendidas en proyectos se complementen con metodologías actualizadas.

Nemesio Orozco Sánchez compartió ejes temáticos principales de transferencia de metodologías de éxito de la UNAM

El curso Generación de Incubadoras forma parte de un programa formativo diseñado para capacitar a inventoras, inventores y personal académico, en la creación, gestión y desarrollo de ecosistemas de emprendimiento, respaldado por la experiencia del sistema de incubación de la UNAM.

La capacitación se transmitió en línea a las otras regiones de la UV y estuvo a cargo de Nemesio Orozco Sánchez, jefe del Departamento de Proyección Empresarial e Intercambio y Colaboración Institucional de la UNAM, experto en vinculación corporativa y finanzas para el emprendimiento (en carácter presencial); y en modalidad virtual participó Yéssica González Ceja, directora de Innova UNAM y quien lidera una red consolidada de más de 20 unidades de incubación dentro de la máxima casa de estudios del país.

La sala de videoconferencia de la USBI fue sede de la capacitación

Los ejes temáticos principales se enfocaron en transferir las metodologías de éxito de la UNAM hacia el diseño de nuevas incubadoras, estructurándose bajo los siguientes pilares: Modelos de incubación, Sostenibilidad financiera y Procesos de acompañamiento.

Estuvieron: Héctor Manuel Villanueva Lendechy, titular de la OTT; Zully Pelayo Rivera, gerente general del Fondo de Empresas de la UV; y Arturo Blanco Hernández, presidente de Coparmex Xalapa.