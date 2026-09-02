UV espera información oficial de la Fiscalía sobre el caso de Melanie y Luis Fernando

UV espera información oficial de la Fiscalía sobre el caso de Melanie y Luis Fernando

septiembre 2, 2026

Xalapa, Ver.- La Universidad Veracruzana (UV) se mantiene a la espera de información oficial de la Fiscalía General del Estado (FGE) sobre el avance de las investigaciones por la muerte de Melanie Michelle Méndez Morales y Luis Fernando Hernández Ibáñez, estudiantes de la Facultad de Psicología cuyos cuerpos fueron localizados el pasado 15 de agosto al interior de una camioneta.

El rector de la Universidad Veracruzana, Martín Aguilar Sánchez, señaló que la institución ya solicitó información a la Fiscalía y que dará un tiempo prudente para que las autoridades concluyan las diligencias correspondientes, antes de volver a realizar una solicitud formal.

“Nosotros estamos esperando la información y también un tiempo prudente y, si no, también volverlo a solicitar”, expresó.

Aguilar Sánchez puntualizó que corresponde a la Fiscalía General del Estado determinar qué ocurrió y establecer oficialmente las circunstancias de la muerte de ambos jóvenes. Ante las versiones que han circulado sobre una posible línea de investigación relacionada con un suicidio, el rector sostuvo que la Universidad esperará la información oficial para evitar interpretaciones o conclusiones anticipadas.

“Queremos tener la respuesta oficial de la Fiscalía. Eso es para terminar con interpretaciones”, afirmó.

Melanie Michelle Méndez Morales y Luis Fernando Hernández Ibáñez eran estudiantes de la Facultad de Psicología de la Universidad Veracruzana. La institución ha expresado sus condolencias a familiares y amigos y ha solicitado que el caso sea investigado con transparencia y apego a la justicia.

El rector indicó que, independientemente de la conclusión de la investigación ministerial, la Universidad mantiene acciones de atención y prevención en materia de salud mental para sus estudiantes.

Explicó que, a través del Centro para el Desarrollo Humano Integral de los Universitarios (CENDHIU), la Universidad Veracruzana cuenta con programas de atención psicológica y distintas estrategias para atender la salud mental de la comunidad universitaria.

“Estamos afrontando eso con distintos espacios que nosotros le llamamos en la Universidad Centinela. Hemos estado abriendo grupos de ayuda mutua”, explicó.

Aguilar Sánchez señaló que los estudiantes que requieren atención cuentan con servicios psicológicos a través del CENDHIU, además del seguro facultativo, como parte de las acciones institucionales para prevenir y atender problemas relacionados con la salud mental.

El rector destacó que la Universidad ha reforzado estas estrategias debido al impacto que tuvo la pandemia en la salud mental de los jóvenes y de la población en general.

En este contexto, reiteró que la institución esperará los resultados oficiales de la Fiscalía antes de emitir conclusiones sobre las circunstancias específicas del fallecimiento de los dos estudiantes.