Tras promoción turística, se debe trabajar en la construcción de hoteles con los empresarios

Tras promoción turística, se debe trabajar en la construcción de hoteles con los empresarios

noviembre 1, 2026

Yhadira Paredes



Xalapa, Ver.- La gobernadora Rocío Nahle García aseveró que el desarrollo del turismo en Veracruz requiere, además de la promoción, la construcción de infraestructura hotelera.

En ese sentido, tras señalar que durante este fin de semana largo de espera una importante derrama económica y ocupación hotelera por las festividades del Día de Muertos en varios puntos de la entidad, dijo que se el turismo ha crecido.

“Somos de los estados que ha crecido más en turismo. ¿Qué nos falta? Porque hay que comentar de todo. Ha crecido el turismo, pero ojalá que creciéramos igual en número de cuartos de hotel”.

Se lleva a cabo un trabajo de promoción importante para dar a conocer los atractivos turísticos de la entidad, como en la zona de El Tajín, San Juan de Ulúa, La Antigua, los rápidos, Los Tuxtlas, entre otras.

“Entonces, sí hemos estado con los empresarios hoteleros, pues invitándolos a que puedan invertir, que hagan más hoteles, porque está llegando mucha gente a Veracruz en turismo en estas fechas y en todas, traemos un programa permanente de turismo en todo el estado”.

DÍA DE MUERTOS VS TURISMO

Por otra parte, la mandataria de Veracruz destacó que durante este fin de semana de Día de Muertos se espera la llegada de una importante cantidad de turistas, como parte de la inversión que se hace en cultura y turismo.

Destacó, además, que la entidad participará como invitado especial en el estado de Morelos, con una delegación de 600 participantes, entre artesanos, danzantes, jaraneros, pintores.

“Mandamos una delegación porque somos el estado invitado de honor en Morelos y eso nos ayuda a la proyección. El año pasado fuimos en dos estados. Fuimos en Guanajuato, en el Cervantino y a Zacatecas el Día de Muertos. ​Hoy nos invitaron a Morelos y esta es la proyección que está haciendo Veracruz”, finalizó.