UV reubicará campus Poza Rica tras inundaciones de 2025; elegirá predio cercano

octubre 13, 2026

Juan David Castilla/Xalapa. A un año de las inundaciones que dejaron bajo el agua y siniestradas las instalaciones de la Universidad Veracruzana (UV) en la región de Poza Rica, la máxima casa de estudios contempla la reubicación del campus hacia un predio seguro para prevenir futuras contingencias, confirmó el rector Martín Aguilar Sánchez.

En entrevista, detalló que actualmente la institución se encuentra en una fase de negociaciones para la donación de un terreno ubicado en las cercanías del municipio petrolero.

«Estamos en una fase de negociación de una donación de terreno cerca de Poza Rica, pero ese es un tema a mediano y largo plazo. Estamos viendo, es cerca de Poza Rica, como a 15 o 20 minutos», precisó.

Aguilar Sánchez reveló que diversos ayuntamientos de la zona norte del estado han levantado la mano y han presentado propuestas formales para donar los predios con la intención de albergar la infraestructura universitaria en sus municipios.

No obstante, enfatizó que la junta directiva y el equipo técnico se encuentran evaluando las alternativas para determinar la ubicación con más viabilidad técnica y operativa antes de concretar el proyecto.

Pese a los planes de reubicación a largo plazo, el rector de la UV subrayó que la atención inmediata en la zona de desastre no se ha detenido. Actualmente, la comunidad estudiantil ya se incorporó a las actividades académicas presenciales, ocupando cerca del 80 por ciento de la infraestructura adaptada y rehabilitada.

Explicó que la inauguración del nuevo edificio de la Facultad de Enfermería permitió liberar espacios y reorganizar las áreas que sufrieron los daños más severos, principalmente en las plantas bajas de la Unidad de Ciencias de la Salud.

El Rector indicó que la Universidad Veracruzana comenzó a recibir las primeras remesas de equipamiento financiado por el Gobierno del Estado de Veracruz. Se prevé que el proceso de reequipamiento de laboratorios y aulas concluya en el mes de diciembre a través de dos etapas de entrega adicionales.

Asimismo, como parte de las acciones para garantizar el bienestar estudiantil en la sede afectada, el Rector adelantó que para febrero próximo se prevé la apertura de un comedor universitario.