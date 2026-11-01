Ayuntamiento de Mixtla de Altamirano lanza convocatoria de empleo temporal, pero solo para hombres

noviembre 1, 2026

Una peculiar convocatoria de empleo temporal difundida por el Ayuntamiento de Mixtla de Altamirano, Veracruz, llamó la atención por establecer que las cinco vacantes disponibles están dirigidas exclusivamente a hombres, bajo el argumento de que se trata de trabajos pesados.

De acuerdo con el aviso oficial, el gobierno municipal busca contratar personal para apoyar en los preparativos y durante el desarrollo de la Feria Patronal. Entre las actividades contempladas están la limpieza de espacios públicos, instalación y acondicionamiento de estructuras y mobiliario, carga y descarga de materiales, así como labores de campo relacionadas con la organización del evento.

Como requisitos, la convocatoria señala disponibilidad para realizar trabajos de campo, buena condición física, responsabilidad, compromiso y disponibilidad de horario.

Sin embargo, el aspecto que destaca es la restricción de género: el anuncio indica expresamente que “solo hombres” pueden postularse, debido a la naturaleza de las tareas.

La medida abre la discusión sobre los criterios utilizados por las autoridades municipales para asignar oportunidades de empleo temporal y si la exigencia de fuerza física justifica excluir de antemano a las mujeres que pudieran cumplir con las condiciones y realizar las labores.

El Ayuntamiento informó que las personas interesadas deben acudir directamente a sus oficinas para obtener más detalles. El aviso no precisa el salario, la duración de la contratación ni la fecha límite para solicitar uno de los cinco espacios.