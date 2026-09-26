UV pide precaución ante entrega de chips en espacios universitarios

septiembre 26, 2026

Ariadna García/Xalapa, Ver.-La Universidad Veracruzana (UV) llamó a la comunidad universitaria a extremar precauciones ante la presencia de personas que ofrecen chips, saldo y promociones de telefonía celular en las inmediaciones de algunos espacios universitarios.

A través de un aviso preventivo, la institución advirtió que quienes realizan estas ofertas podrían solicitar información personal con el argumento de activar una tarjeta SIM, proporcionar saldo gratuito o registrar algún servicio.

«No aceptes chips, regalos ni promociones de personas desconocidas», dice.La UV señaló que entregar datos a personas cuya identidad o procedencia no pueda ser comprobada representa un riesgo, ya que esta información podría quedar en manos de terceros y ser utilizada para fines distintos a los informados.

Por ello, recomendó a estudiantes, académicos, trabajadores y demás integrantes de la comunidad universitaria no aceptar chips, regalos o promociones de desconocidos, así como evitar proporcionar datos personales en la vía pública.

También pidió no vincular números telefónicos, cuentas o dispositivos a líneas de procedencia dudosa, particularmente cuando la activación requiera entregar información personal.

La Universidad Veracruzana indicó que el aviso tiene como propósito prevenir posibles casos de uso indebido de información y fortalecer la seguridad de quienes integran la comunidad universitaria.

En caso de detectar alguna situación sospechosa, recomendó acudir con el titular o enlace del Sistema Universitario de Gestión Integral del Riesgo (SUGIR) de la entidad académica o dependencia correspondiente.

La alerta fue difundida por la Red SUGIR Veracruz como parte de las acciones preventivas dirigidas a la comunidad universitaria.