ADANELY RODRÍGUEZ PARTICIPA EN REUNIÓN DE SEGUIMIENTO AL PROGRAMA VIVIENDA PARA EL BIENESTAR

noviembre 1, 2026

⁠Tuxpan, Ver., 1 de noviembre de 2026.- La Presidenta Municipal de Poza Rica, Adanely Rodríguez Rodríguez, participó en una reunión de trabajo encabezada por la Gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, junto a Edna Vega Rangel, titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), y presidentas y presidentes municipales de la entidad, para dar continuidad a la implementación del programa Vivienda para el Bienestar.

El encuentro permitió mantener el diálogo y la coordinación entre los gobiernos federal, estatal y municipal, así como revisar las acciones necesarias para acercar este programa a las familias que requieren una solución habitacional, especialmente en los municipios de la zona norte.

La Presidenta Municipal destacó la importancia del acompañamiento de la Gobernadora Rocío Nahle García y de la colaboración con las autoridades federales para que Poza Rica forme parte de las acciones que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de la población, particularmente de las familias que enfrentan mayores necesidades tras las recientes inundaciones.

Con su participación, Adanely Rodríguez da continuidad a las gestiones municipales en materia de vivienda y mantiene una agenda de trabajo conjunta con el Gobierno del Estado y el Gobierno de México, sumando esfuerzos para atender las necesidades de las familias pozarricenses.