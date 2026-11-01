Bajó la percepción de inseguridad, pero subió en septiembre robo de vehículos y a negocios en Xalapa

Bajó la percepción de inseguridad, pero subió en septiembre robo de vehículos y a negocios en Xalapa

noviembre 1, 2026

Yhadira Paredes



Xalapa, Ver.- En el mes de septiembre se registró en la capital veracruzana un incremento en el índice de los delios de robo a negocio y robo de vehículos (autos y motocicletas), reveló la alcaldesa de la ciudad, Daniela Griego Ceballos.

Sin embargo, destacó que se tiene también una percepción de inseguridad a la baja, por lo que se está a la espera de los resultados del mes de octubre.

“Tenemos un seguimiento diario prácticamente y tenemos el reporte que nos llega de parte del Secretariado Nacional de Seguridad Pública. Nos fue bastante bien en este trimestre, subió la percepción de seguridad, bajó la inseguridad y solo traemos dos delitos que han se han incrementado un poco, fue en septiembre, en octubre vamos a ver el resultado de octubre, que es el robo a negocio y el robo de moto de autos en general”.

La Presidenta Municipal de Xalapa, dijo que a través de la Policía Municipal ha tenido recuperaciones de vehículos robados.

Además, se trabaja con los empresarios para buscar alternativas de seguridad en la ciudad, toda vez que muchos de ellos no están pagando seguridad privada, por lo que se debe trabajar de manera conjunta.

“Son parte de nuestro Consejo de Seguridad, las cámaras empresariales, hemos platicado mucho con ellos, pero hay que hacer mayor presencia en los en los comercios, eso es lo que más robos se presenta en vigencia. En septiembre creció, vamos a ver en octubre cómo salimos, traemos una medición que se hace por mes, por trimestre y también para cerrar el año, comparado con el año anterior, este, o sea, han bajado”.

Hay que recordar que el director de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal, Alfonso Gómez Vázquez dijo que de enero a la fecha se han recuperada 270 unidades, entre vehículos y motocicletas, se han hecho, además, 140 detenciones relacionadas con reporte de robo.