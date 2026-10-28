Poza Rica subastará camioneta Yukon que compró el “Pulpo” Remes

octubre 28, 2026

La unidad modelo 2023 está valuada en un millón 359 mil pesos.

Isabel Ortega

Xalapa, Ver.- El Ayuntamiento de Poza Rica busca subastar una camioneta GMC Yukon modelo 2023, valuada en un millón 359 mil pesos, que fue comprada durante el gobierno del exalcalde Fernando “El Pulpo” Remes Garza. El Congreso de Veracruz lo aprobará este miércoles.

El dictamen de la Comisión Permanente de Hacienda Municipal, fechado el 15 de octubre de 2026, plantea permitir que el vehículo salga del patrimonio municipal mediante subasta pública. El argumento central es que la unidad representa gastos de mantenimiento, operación y resguardo.

“No resulta indispensable”, señala el dictamen

El proyecto de acuerdo establece textualmente que, debido a los costos asociados con su mantenimiento, operación y resguardo, “dicha unidad no resulta indispensable para la prestación de un servicio público prioritario ni para el cumplimiento de las funciones sustantivas del ayuntamiento”.

El documento sostiene que la venta permitiría fortalecer las finanzas municipales y generar recursos susceptibles de destinarse a servicios públicos, seguridad, infraestructura, mantenimiento urbano, protección civil y programas sociales, de acuerdo con las necesidades institucionales y la disponibilidad presupuestal.

La camioneta tiene un avalúo de un millón 359 mil pesos. El precio final dependerá del procedimiento de subasta pública contemplado en la propuesta.

De la administración de “Pulpo” Remes a la polémica por las inundaciones

La GMC Yukon modelo 2023 fue utilizada durante la administración de Fernando Remes.

El vehículo quedó en el centro de la controversia pública el 12 de octubre de 2025, cuando Remes recorrió zonas afectadas por las inundaciones en Poza Rica. Videos difundidos en redes sociales mostraron a habitantes de la colonia Las Granjas increpando al entonces alcalde y lanzando lodo y piedras contra la camioneta en la que viajaba.

Los vecinos reclamaban la falta de alertas oportunas y la respuesta de las autoridades ante la emergencia provocada por las lluvias y el desbordamiento del río Cazones. Las imágenes se difundieron ampliamente el 12 y 13 de octubre de ese año.

La camioneta volvió a cobrar relevancia en 2026, cuando el gobierno municipal anunció que buscaría vender la unidad utilizada por el exalcalde.

Cabildo aprobó la solicitud desde junio

El 29 de junio de 2026, durante la décima segunda sesión ordinaria, el Cabildo de Poza Rica aprobó por unanimidad solicitar al Congreso estatal autorización para desincorporar la camioneta del patrimonio municipal y proceder a su enajenación.

La alcaldesa Adanely Rodríguez había anunciado desde mayo la intención de venderla.

El dictamen legislativo fechado el 15 de octubre plantea autorizar la venta mediante subasta pública.