IMSS arranca distribución de nuevos equipo por todo el país

IMSS arranca distribución de nuevos equipo por todo el país

octubre 30, 2026

La estrategia forma parte del plan “12 acciones en 120 días”

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) inició la distribución de 47 equipos médicos especializados para 39 hospitales del país, como parte del plan de 12 acciones en 120 días.

La entrega busca atender solicitudes del personal de salud y sustituir aparatos antiguos cuyas fallas dificultan la atención, como ocurrió en Anáhuac, Chihuahua, donde llevaban más de cinco años gestionando un electrocardiógrafo.

Durante un enlace con la presidenta Claudia Sheinbaum desde el almacén central del instituto en Vallejo, el director general del IMSS, Zoé Robledo, informó que esta primera remesa incluye 20 equipos de ultrasonido con visualización en tercera dimensión, 17 electrocardiógrafos y monitores multiparamétricos de signos vitales para áreas de cuidados intensivos.

El funcionario explicó que los aparatos llegaron la víspera y que durante la jornada se realizaría la capacitación correspondiente.

En el almacén estuvieron presentes 39 directoras y directores de los hospitales destinatarios.

Robledo destacó que la asignación respondió a necesidades planteadas por médicas, médicos, personal de enfermería y técnicos durante los recorridos de la estrategia “piso por piso”.

“Este equipo no se decidió su destino en una oficina”, sostuvo. Añadió que la entrega forma parte de la quinta acción del programa, que contempla adquirir dos mil 917 equipos médicos.

El caso de Anáhuac mostró las dificultades que enfrentan algunas unidades.

La doctora Villagrán, del hospital de subzona con medicina familiar de esa localidad, relató que una médica urgencióloga solicitó el nuevo electrocardiógrafo ante la antigüedad del aparato disponible y las complicaciones para conseguir refacciones.

Explicó que las fallas obligaban, en ocasiones, a trasladar pacientes sin haberles realizado un electrocardiograma.

El nuevo equipo también permitirá atender estudios requeridos para valoraciones preoperatorias, tanto de la propia unidad como de pacientes enviados por otro hospital.

“Tenemos más de cinco años con la gestión del electrocardiógrafo”, señaló la médica, quien destacó que la petición fue atendida mediante los recorridos de escucha al personal.

Desde el Hospital General de Zona número 71 de Veracruz Norte, el doctor Carmona informó que recibirán un ultrasonido de gama alta para estudios materno-fetales, vasculares y musculoesqueléticos.

Explicó que sus transductores permitirán realizar diagnósticos más tempranos y precisos para orientar tratamientos oportunos.

Los destinos incluyen hospitales de Parral, Apodaca, Huatulco, Tepeji, Ciudad Sahagún, Cozumel, Guasave, Reynosa, Texcoco y otras localidades.

Sheinbaum destacó que la llegada de esta primera remesa marca el inicio de la distribución hospitalaria del programa presentado tres días antes.

“La meta, es fortalecer la atención médica”. Subrayó.