Veracruz espera chubascos y rachas de viento de hasta 40 km/h

octubre 28, 2026

Este día, la tormenta tropical Vance se localizará al oeste de las costas de Jalisco y Nayarit. Su circulación, en interacción con inestabilidad atmosférica, generará lluvias fuertes a puntuales intensas en zonas del occidente del territorio nacional, además de Baja California Sur y Durango; así como rachas de viento y oleaje elevado en costas de Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit y Colima. Así mismo, canales de baja presión en el interior del país, aunados a inestabilidad atmosférica y al ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, ocasionarán lluvias puntuales muy fuertes en Zacatecas; lluvias fuertes en Chihuahua y Coahuila; además de lluvias y chubascos en zonas del noreste, oriente, centro, sur y sureste del país, incluida la península de Yucatán.

El Servicio Meteorológico Nacional vigila la evolución y trayectoria de la tormenta tropical Vance del océano Pacífico.

Para mayor información consultar:

https://smn.conagua.gob.mx/es/pronosticos/avisos/aviso-de-ciclon-tropical-en-el-oceano-pacifico



Las lluvias fuertes a intensas podrían acompañarse con descargas eléctricas, además de generar encharcamientos e inundaciones.

Las rachas de viento podrían derribar árboles y anuncios publicitarios.

Los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y en zonas urbanas

Pronóstico de lluvias para hoy 28 de octubre de 2026:



Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Sinaloa (sur), Nayarit (norte) y Durango (sur).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Baja California Sur (sur), Jalisco (costa y norte) y Zacatecas (oeste y sur).

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Chihuahua (sur y sureste), Coahuila (oeste y suroeste) y Colima (costa).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco y Quintana Roo.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Sonora, Morelos, Puebla, Tlaxcala, Campeche y Yucatán.

Pronóstico de temperaturas máximas para hoy 28 de octubre de 2026:



Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Sonora (sur) y Sinaloa (norte).

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Baja California Sur, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca (costa), Chiapas (costa), Nuevo León (este), Tamaulipas (oeste), Campeche, Yucatán y Quintana Roo.





Pronóstico de temperaturas mínimas para hoy 28 de octubre de 2026:



Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C: zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Sonora, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala y Puebla.

Pronóstico de viento y oleaje para hoy 28 de octubre de 2026:



Viento de componente norte de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: Oaxaca (istmo y golfo de Tehuantepec).

Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: costas de Baja California Sur (sur) y Colima.

Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: costas de Sinaloa y Nayarit.





Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: golfo de Tehuantepec (Oaxaca) y costas de Baja California Sur (sur), Sinaloa, Nayarit y Colima.

Pronóstico por regiones:

Valle de México: Cielo medio nublado en el transcurso del día, con intervalos de chubascos en la Ciudad de México y el Estado de México. Por la mañana, ambiente fresco a frío. Durante la tarde, ambiente templado a cálido. La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 12 a 14 °C y la máxima de 24 a 26°C. Para Toluca, Edo. Méx., se prevé una temperatura mínima de 6 a 8 °C y una máxima de 18 a 20 °C. Viento de dirección variable de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 40 km/h.

Península de Baja California: Por la mañana, cielo parcialmente nublado, ambiente templado a cálido en Baja California Sur y fresco en Baja California, con ambiente frío en zonas serranas de dicho estado. Durante la tarde, cielo medio nublado, ambiente cálido y lluvias muy fuertes en Baja California Sur; las cuales podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida; sin lluvia en Baja California. Viento del oeste y suroeste de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h y oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura en las costas de Baja California Sur (sur); así como viento de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 30 km/h en zonas de Baja California.

Pacífico Norte: Por la mañana, cielo parcialmente nublado, ambiente cálido en Sinaloa, fresco en la mayor parte de Sonora y frío en zonas serranas de dicho estado. Durante la tarde, ambiente cálido, y caluroso en el sur de Sonora y norte de Sinaloa; con cielo medio nublado y lluvias intensas en Sinaloa (sur); las cuales podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida; y lluvias aisladas en Sonora. Viento de componente oeste de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h y oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura en las costas de Sinaloa.

Pacífico Centro: Cielo nublado en el transcurso del día, con lluvias intensas en Nayarit (norte), lluvias muy fuertes en Jalisco (costa y norte) y lluvias fuertes en Colima (costa); las cuales podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida; e intervalos de chubascos en Michoacán. Todas las lluvias con descargas eléctricas. Por la mañana, ambiente fresco con bancos de niebla, y frío en zonas altas de Jalisco y Michoacán. Durante la tarde, ambiente cálido, y templado en zonas serranas. Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h y oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura en costas de Colima; viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h y oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura en costas de Nayarit; y rachas de viento de hasta 35 km/h en Jalisco y Michoacán.

Pacífico Sur: Cielo nublado en el transcurso del día, con intervalos de chubascos en Guerrero, Oaxaca y Chiapas, acompañados con descargas eléctricas. Por la mañana, ambiente fresco, y frío con bancos de niebla en zonas serranas. Durante la tarde, ambiente cálido, y templado en zonas serranas. Viento de componente norte de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h en Oaxaca (istmo de Tehuantepec), y con oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura en el golfo de Tehuantepec (Oaxaca).

Golfo de México: Cielo medio nublado a nublado en el transcurso del día. Por la mañana, ambiente templado con bancos de niebla y cálido en costas, y frío a fresco en zonas altas de Tamaulipas y Veracruz. Durante la tarde, ambiente cálido, y templado en la zona montañosa de Veracruz; intervalos de chubascos y descargas eléctricas en Tamaulipas, Veracruz y Tabasco. Viento de dirección variable de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 40 km/h en la región.

Península de Yucatán: Cielo medio nublado a nublado en el transcurso del día. Por la mañana, ambiente templado. Durante la tarde, ambiente cálido, con intervalos de chubascos en Quintana Roo y lluvias aisladas en Campeche y Yucatán. Todas las lluvias con descargas eléctricas. Viento de componente norte con rachas de hasta 40 km/h en Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Mesa del Norte: Cielo medio nublado a nublado en el transcurso del día. Por la mañana, ambiente fresco a frío con bancos de niebla, y muy frío en zonas serranas. Durante la tarde, ambiente cálido, y templado en zonas serranas. Lluvias intensas en Durango (sur), lluvias muy fuertes en Zacatecas (oeste y sur), y lluvias fuertes en Chihuahua (sur y sureste) y Coahuila (oeste y suroeste); las cuales podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida; además de intervalos de chubascos en Nuevo León, San Luis Potosí y Aguascalientes. Todas las lluvias con descargas eléctricas. Viento de componente este de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 40 km/h en la región.

Mesa Central: Cielo medio nublado en el transcurso del día. Por la mañana, ambiente frío a fresco con bancos de niebla en gran parte de la región. Durante la tarde, ambiente cálido, y templado en zonas serranas. Intervalos de chubascos en Guanajuato, Querétaro e Hidalgo; además de lluvias aisladas en Morelos, Puebla y Tlaxcala. Viento de dirección variable de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 40 km/h en la región.

Las lluvias máximas de las últimas 24 horas (en milímetros) se registraron en:

Benito Juárez, CDMX, 67.0; Los Cabos, B.C.S., 60.0; Naucalpan de Juárez, Edo. Méx., 37.0; Mazatlán, Sin., 24.0; Contepec, Mich., 7.0 y Tomatlán, Jal., 6.0.

Las temperaturas máximas (en °C) se registraron en:

Choix, Sin., 38.2; Acapulco, Gro., 35.3; Tapachula, Chis., 35.2; Ciudad Constitución, B.C.S. y Ciudad Obregón, Son., 35.0; Salina Cruz, Oax., 34.4; Mérida, Yuc., 33.0 y Tacubaya, CDMX, 26.0.

Las temperaturas mínimas (en °C) se registraron en:

Toluca, Edo. Méx., 7.3; Zacatecas, Zac., 10.4; Tlaxcala, Tlax., 10.7; Puebla, Pue., 11.2; San Cristóbal de las Casas, Chis., 11.9; Saltillo, Coah. y Pachuca, Hgo., 12.8; y Tacubaya, CDMX, 13.0.