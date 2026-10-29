Por conflicto en Medio Oriente, repatrian de emergencia la Cabeza Colosal 5 al MAX

octubre 29, 2026

Juan David Castilla/Xalapa. Ante la escalada de tensiones armadas y los conflictos geopolíticos que enfrentan diversos países de Medio Oriente, autoridades culturales determinaron adelantar el retorno de la Cabeza Colosal 5 de San Lorenzo al Museo de Antropología de Xalapa (MAX).

La decisión se tomó de manera preventiva para salvaguardar el invaluable vestigio olmeca, luego de permanecer dos años y medio en préstamo internacional en el afamado Museo del Louvre de Abu Dhabi.

El convenio original firmado entre las instituciones contemplaba una estancia de tres años en los Emiratos Árabes Unidos. Sin embargo, la cercanía geográfica del recinto emiratí con zonas de hostilidades militares activas encendió las alarmas de los encargados del resguardo patrimonial.

Para evitar un escenario de riesgo imprevisible que pudiera comprometer la integridad de la escultura, se acordó dar por concluido el convenio seis meses antes de lo previsto y coordinar de inmediato su repatriación a suelo mexicano.

Henri Noel Bernard Medina, trabajador del Museo de Antropología de Xalapa y responsable de coordinar la logística de retorno, explicó que la prioridad absoluta fue la seguridad de la obra de arte precolombina. Detalló que, tras evaluar la situación internacional, se concluyó que la mejor alternativa era traer de vuelta la pieza a su casa en la capital veracruzana, impidiendo que quedara expuesta a posibles afectaciones por el entorno bélico de la región.

Durante los 30 meses que duró su exhibición en Abu Dhabi, la Cabeza Colosal 5 desempeñó un papel estratégico de representación cultural. La pieza fue colocada en el acceso principal del edificio con la finalidad de recibir a los visitantes y servir como ventana al patrimonio de Mesoamérica.

Su presencia permitió proyectar ante el público internacional el legado de la cultura olmeca —considerada la civilización madre de la región—, generando un alto interés entre los asistentes debido a sus dimensiones y relevancia histórica.

Pese al éxito de la muestra, los protocolos de protección del patrimonio histórico prevalecieron sobre la agenda de exhibición. Al tratarse de un monolito de basalto con un peso cercano a las seis toneladas, el operativo de retorno demandó una meticulosa planificación técnica.

La maniobra requirió personal especializado, equipo de elevación pesado y estrictas medidas de embalaje para garantizar un traslado seguro a través de miles de kilómetros por vía aérea y terrestre.

Tras concluir con éxito las maniobras de desembarque y posicionamiento, la monumental pieza quedó reinstalada en su espacio dentro del Museo de Antropología de Xalapa.

Con este retorno, el recinto universitario no solo recupera uno de los mayores atractivos de su colección permanente, sino que garantiza el resguardo definitivo de una de las joyas arqueológicas más importantes de México frente a los imponderables de la política internacional.